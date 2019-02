Délmagyarország szurkolói klub a Hági Udvarban: szurkoljon velünk a MOL-PICK Szegednek a Celje ellen a BL-ben

Jó hírrel szolgálunk a sportbarátoknak! A Délmagyarország és a Hági Udvar ismét szurkolói klubot szervez közösen – az elmúlt nyáron a labdarúgó-világbajnokság alatt is nagyon népszerű volt, így a kézilabda és a csapat szerelmesei együtt izgulhatnak a kedvencekért. A Facebook eseményt itt találja>> A kékek az első meccset vasárnap 17 órától Szlovéniában, Celjében vívják. Lapunk is készül a meccsre, friss hírekkel, egy remek Hudi Dániel-karikatúrával és egy hosszabb Juan Carlos Pastor-interjúval hangolunk.A vasárnapi szurkolói klubról is hangulatjelentéssel és képgalériával jelentkezünk. Az eseményről további információkat kaphatnak a delmagyar.hu-n és a sportrovat Facebook-oldalán, illetve a 30/870-7900-s telefonszámon.