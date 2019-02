Dicső társaságban az NKM Szeged - Egyedül vidékről

Nemrég ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Sportegyesületek Országos Szövetsége. A SOSZ 30 gálaünnepségre meghívták az elmúlt három évtized legeredményesebb magyar egyesületeit, köztük az NKM Szegedet is. Az 1992–2018 közötti nyári, téli olimpiai és paralimpiai játékokon szerzett olimpiai pontok alapján számított rangsorban az NKM Szeged Vízisport Egyesület a nyolcadik helyen végzett. A klub klasszisai közül Douchev-Janics Natasa Athénban kettő, Pekingben pedig egy olimpiai bajnoki címet szerzett, Vajda Attila 2008-ban Pekingben ért fel a csúcsra, míg Storcz Botond 2004-ben a férfi kajaknégyessel állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az NKM Szeged VE az elmúlt 30 évben az olimpiai és paralimpiai játékokról 5 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzéremmel büszkélkedhet.– Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy egyedüli vidéki klubként ott lehettünk a „nagyok" között – jegyezte meg Petrovics Kálmán klubigazgató (képünkön). – Nagyon büszkék vagyunk az elmúlt 30 év sikereire, köztük természetesen az olimpiai bajnoki címekre és az olimpiai érmekre. Külön kiemelném, hogy a mi egyesületünk csak egyetlen szakosztály, a kajak-kenu eredményeivel került be a top 10-be, míg a patinás fővárosi klubok 10-15, vagy akár még több szakosztályt is működtetnek. Tagjai lehetünk egy olyan közösségnek, amely nagyon sokat tesz azért, hogy a magyar sport sikeres legyen, és ez nagyon nagy dolog. Érdemes megemlíteni a korábbi elnököket, így Vass Györgyöt, Dervarics Attilát, az edzőket, így Milan Janicsot, Vécsi Viktort, vagy még versenyző korából Sík Mártont.Az elmúlt 30 év legeredményesebb magyar klubjainak rangsora: 1. Budapesti Honvéd SE, 2. UTE, 3. Vasas SC, 4. Budapesti Spartacus SC, 5. MTK Budapest, 6. BVSC-Zugló, 7. Csepel SC, 8. NKM Szeged Vízisport Egyesület, 9. Ferencvárosi TC, 10. Kőbánya SC.