Dobogón zárták az őszt - lyen volt a megyei NB III-as labdarúgócsapatok ősze, 2. rész: SZEOL SC

Siha Zsolt vezetőedző elégedett lehet a csapatával. Fotó: Frank Yvette

A SZEOL SC őszi házi gólkirálya Péter Antal lett, a támadó 6 gólt szerzett a félév során. Érdekesség, hogy összesen tíz mezőnyjátékos osztozik a 25 lőtt gólon, ráadásul a védelem is igen gólerős volt, hiszen Grünvald Attila 4, Rácz László 3, Gajág Gergő pedig 2 alkalommal volt eredményes. Beretka Péter 3, Horváth Péter 2 gólt szerzett, míg a kerettagok közül Pócs Tamás, Göncző László, Ondrejó Tamás és Papp Ádám iratkozott fel a góllövők közé 1-1 góllal.

A csapatra jellemző stabilitás megmaradt, hiszen az őszi bajnokik felén, nyolc mérkőzésen nem kapott gólt a SZEOL SC, a 11 kapott találatnál jobbat csak a Dunaújváros tud felmutatni az NB III Közép csoportjában.

A lőtt gólok terén előrelépett az előző szezonhoz mérten a gárda, tavaly féltávkor 19 góllal és 31 ponttal telelhetett a SZEOL SC, most 25 lőtt gól és 32 pont áll a csapat neve mellett az őszi idény végén.

Összesen 39 alkalommal villant a sárga egy szegedi játékosnak, a legtöbbször Lévai Norbertet és Kéri Tamást figyelmeztették (6), Gajág Gergő 5, Rácz László 4 alkalommal kapott sárgát. Három meccset tíz emberrel fejezett be a SZEOL SC, Kérit kétszer is kiállították, míg Beretka Péter egyszer kapott piros lapot.

Gajág Gergő, a SZEOL SC védője

– Sokban nem változott a játékunk, egy picit más hadrendben játszunk. A mi sikerünk abban rejlik, hogy idénre értünk össze igazán. Amikor feljutottunk, fiatalok voltunk, azóta eltelt két év, megjártuk az NB II-t, rengeteg tapasztalatot szereztünk. Mondhatni, csak kiléptem a Szeged-táblán, majd vissza is tértem, ugyanúgy fogadtak a srácok, ahogyan elmentem. Nagyon jó a közeg a klubnál, ez is sokat jelent. A bajnokság közepén volt egy kisebb megingásunk, talán mi sem hittünk abban, hogy van annak valóságalapja, amit el akarunk érni, de szerencsére mindenki megrázta magát az ősz végére. Egészen fura volt a védelem szélén játszani, de a vélemények alapján jól ment a játék. Sok hiányérzetem van a saját játékom kapcsán, de ettől fejlődik az ember, ha magával szemben telhetetlen. Remélem, ahogy az ősz végén, úgy tavasszal is gólokkal tudok hozzájárulni a további sikerekhez. Legyünk túl egy sérülésmentes alapozáson, aztán nekivágunk a tavasznak!

A jól sikerült nyári erősítések után reális elvárás lehetett a SZEOL SC számára, hogy a dobogón vagy annak környékén fejezze be a 2018/19-es szezon első felét. A kék-feketékhez öt új labdarúgó csatlakozott a nyáron, közülük Gajág Gergő és Gál Szabolcs már az NB II-ben is játszott együtt, így egy mélyebb kerettel dolgozhatott az ősz folyamán a szegedi együttes.Tavalyhoz hasonlóan a jó rajt ezúttal is sikerült a csapat számára, hat forduló után veretlenül, 14 megszerzett ponttal állt a SZEOL SC, azonban ekkor jött a hullámvölgy. Az újonc Taksony ellen a hosszabbításban kapott tizenegyessel maradtak pont nélkül, majd idegenbeli vereség következett a Dabastól és a Kecskeméttől is. Ezeken a meccseken hiányzott a gól, a támadójátékra összességében nem lehet panasz, viszont ez a három mérkőzés lehet, amit fájó emlékként jegyezhetnek fel a klubnál az őszi szezon kapcsán – na meg a Szekszárd elleni hazai meccset, ahol két büntetőt is elhibázott a SZEOL SC.Négy fordulóval a vége előtt kereken tíz pont választotta el a listavezető Szentlőrinctől a csapatot, azonban kiváló utolsó negyedet produkáltak Siha Zsolt tanítványai. Az őszi bajnok mellett a másik két közvetlen riválist is legyőzték, a Szeged-GA-t és a Szentlőrincet ráadásul idegenben, az Iváncsát pedig emberhátrányban is két vállra fektették, így a 12 pontos befejezés téli dobogót eredményezett a gárdának.Nem csupán az őszi végjáték, hanem a sorsolás is kedvező előjeleket mutat a SZEOL SC számára, kimondottan kemény idegenbeli meccse talán csak a dunaújvárosi kirándulás lehet a tavasz folyamán. A csapat tagjai egyéni edzésterv szerint készülnek, majd január közepén kezdődik a felkészülés a szezon második felére.