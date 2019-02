Domaszéken és Makón tesizik a Szedeák

Jöhet a pacsi! Újra megmozgatják a gyerekeket a kosarasok. Fotó: Frank Yvette

Tavaly novemberben hirdettük meg először a „Tesizz a Szedeákkal!" akciónkat. A Délmagyarország és a Naturtex-SZTE- Szedeák fogott össze, népszerűsítve ezzel a mozgást, a kosárlabdát és a csapatot.Az első akciónk remekül sikerült, a tápéi Bálint Sándor Általános Iskola tornaterme megtelt a tesiórára. A játékosok sokat viccelődtek, a végén pedig egy látványos meccsel szórakoztatták a gyerekeket.Az elmúlt hetekben vidéki általános iskolák jelentkezését vártuk. Mivel ismét több suli jelentkezett, így a csapattal közösen úgy döntöttünk, hogy most két helyszínre megyünk el tesizni.Február 27-én (szerda) délelőtt a domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolába érkezünk. Egy biztos, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosai is nagy izgalommal várják már, hogy újból a gyerekekkel sportoljanak.Választottunk egy Szegedtől viszonylag távolabbi helyet is, így Makóra is elvisszük az NB I A csoportos együttest. Harangozó Anna, a Kálvin téri Református Általános Iskola 5. a osztályát nevezte be a játékba. Elsőként jelentkezett a Maros-parti suli, így nem volt kérdés, hogy a Szedeák elmenjen-e hozzájuk.