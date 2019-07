Eb-bronzzal tértek haza: Gruber Kornél és Dimák Dávid a váltóval remekelt Görögországban

Gruber Kornél (balról) és Dimák Dávid bronzéremmel tért haza a görögországi Európa-bajnokságról. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Talán az már megszokott dolog, hogy a szegedi búvárúszók egy-egy nagy versenyen eredményesen és jól szerepelnek. Évtizedek óta hazánk meghatározó klubjának számít a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub. Még Gyémánt Imre tett le olyan alapokat, ami azóta is stabilan áll, ez köszönhető a mesteredző egykori tanítványának, Kanyó Dénesnek. Idén is megmutatták az egyesület versenyzői, hogy a nemzetközi színtéren is meghatározó szerepet töltenek be. A Görögországban megrendezett Európa-bajnokságon Gruber Kornél és Dimák Dávid a 4x200 méteres váltó tagjaként bronzérmes lett. A két tehetséges fiatal már haza érkezett.- Maradt bennem hiányérzet – kezdte az Európa-bajnokság értékelését Gruber Kornél, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolója -, főként ez az egyéni számokra igaz ez, mert ha jobban teljesítek, akkor elcsíphettem volna egy dobogós helyezést. Sajnos elmaradtam a legjobb időimtől. Ez egy jó tanulópénz volt, mert jövőre a vébén kell jól teljesítenem, hogy kiharcoljam a világjátékokon való indulást. Most kielemezzük a versenyt, próbálunk ebből tanulni. Ez nagyon fontos dolog lesz, tudom, hogy edzőmmel, Kanyó Dénessel minden hibámat javítani tudunk, így egy év múlva sokkal jobb leszek.- Nagyon örültem a váltó bronzéremnek – vette át a szót a klubtárs, Dimák Dávid -, ami egy jó alap lehet jövőre. Ez a váltó még jobb lehet. Nekem mindig nagy élmény egy ilyen versenyen részt venni, fokozza a motivációmat, nagyon szeretnék még jobb lenni. Most is nagy lökést kaptam Görögországban, már most nagy kedvem lenn újra edzésbe állni. Egyelőre erről nincs szó, hiszen egy kőkemény felkészülés után vagyunk, most kaptunk egy kis pihenőt, sokat viszont nem, mert hamarosan jönnek az újabb az edzések.