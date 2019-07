Eb-ezüst Lengyelországból: Szilágyi Benjamin, a PICK Szeged játékosa nagy sikert ért el a válogatottal

A magyar válogatott egyik erőssége volt a szegedi Szilágyi Benjamin. FOTÓ: MKSZ

Szép magyar sikerrel zártul a Lengyelországban megren­de­­zett U17-es leány és fiú strand­­kézilabda Európa-bajnokság. Mindkét magyar nemzeti együttes ezüstérmes lett. Ez hatalmas siker. A fiúknál döntő érdemeket szerzett az érem­szerzésben a Pick Szeged játékosa, a 16 éves Szilágyi Ben­jamin. A horvátok elleni döntőben parádésan játszott, tizennyolc gólt szerzett, sajnos ez is kevésnek bizonyult.– Kicsit berekedtem – kezdte a beszélgetést a Piarista gimná­zium tanulója –, az Európa-bajnokságot egy hatalmas partival zártuk, az összes csapat ott volt. Nagy volt az öröm már este, bár nagyon közel voltunk ahhoz, hogy sikerüljön megnyernünk az Eb-t. Csak 2–1-re, szétlövéssel szenvedtünk ve­­reséget a horvát nemzeti együttestől. Egy rossz döntés, egy téves játékvezetői ítélet sajnos döntőnek bizonyult. Az első játékrészt 25–20-ra nyertük, utána hihetetlen izgalmas csatában 20–19-re nyertek a horvátok. A minden eldöntő csa­­tát végül 8–7-re nyerték déli szomszédaink, így legyőztek bennünket.A csoportkört száz százalé­kosan zárták a magyarok, mi­­után Spanyolországot, Franciaországot és Szlovákiát is legyőzték. A középdöntőből a második helyen jutottak to­­vább, miután Ukrajnát és Ro­­mániát felülmúlták, Hollandiától viszont vereséget szenvedtek.– Csak a szlovákok el­­len nem játszottam – folytatta az élmények mesélését a Pick serdülőcsapatában jobbszélsőként szereplő játékos –, a többi meccsen szerepet kaptam. Spe­­ciális játék a strandkézilabda, így sokszor középen is szerepet kaptam, nemcsak a szélen. Nagy élmény volt a játék, az egész torna, a döntőbeli vereség után már nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sikeresen szerepeltünk.Szilágyi Benjamin az elmúlt idényben a serdülőcsapat legeredményesebb játékosa volt, 134 gólt szerzett az I. osztály keleti csoportjában. A következő szezonban komoly kihívás elé néz, hiszen a serdülő mellett már az ifjúsági együttesben is szerepet kap. A Pick Szeged játékosának az edzője Gór Róbert.