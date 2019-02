Ebből még Eb-arany is lehet: edzője szerint Márton Anita jobb erőben van, mint a vb-győzelem előtt

Már csak a technikája nem a régi. Eperjesi Lászlóval csiszol lökésein a szegedi klasszis, hogy másodszor is megvédje Eb-címét. Fotó: MTI

Tavaly nyár óta sokszor érdeklődtünk Márton Anita állapotáról, mindig kaptuk a jó híreket, de az olimpiai bronzérmes atléta kapcsán rendre felmerült a kérdés: újra a régi lesz Szeged büszkesége? Most már egyértelműnek tűnik a válasz. Az igazi teszt persze a márciusi fedett pályás Európa-bajnokság lesz, de kijelenthető: az olimpiai bronzérmes klasszis nemcsak tünetmentesen végzi az edzéseket, hanem hatékonyan is. Visszatérése óta a harmadik versenyén, a fedett pályás országos bajnokságon szerepelt a hétvégén, és kizárólag 18 méter feletti lökésekkel szerezte meg 34. magyar bajnoki címét. Ráadásul a 18,42 méteres eredménnyel még nem is hozta ki magából a maximumot.– Egyik lökése sem volt tökéletes, jobb technikával ez bőven jobb eredmény is lehetett volna. Ezt a hétfői edzésen is bizonyította, ott már 18,82 métert is elért, és akkor még rá sem számoltuk azt a plusz 30-40 centimétert, amit egy versenyhelyzet hoz ki belőle – jegyezte meg Eperjesi László, a békéscsabai színekben versenyző, de Szegeden élő és készülő atléta edzője.Ilyen pozitív vélemény után kíváncsiak voltunk: tanítványa mire lehet képes az Eb-n?– Reálisnak látok egy 19,30 méter körüli eredményt, amely az ellenfelektől függően akár aranyérmet is jelenthet. Kizárólag Anita technikáján múlik az elsőség, hiszen jobb erőben van, mint a tavalyi világbajnoki aranyérme előtt. Még ki kell javítanunk a hibákat, amelyek miatt a bajnokságon nem tudta kihozni magából a legtöbbet, de más szemmel így is óriási eredményt ért el. Azt mondtam novemberben, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után fizikálisan és technikailag is szinte a nulláról indulunk, ehhez képest fantasztikus, hogy milyen állapotban van. A nagy szünet után már csak az önbizalmán kell dolgozni – véli Eperjesi.