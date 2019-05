˝Égbekiáltó napsütés˝

Hétvégén a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat óriási lépést tett az élvonalba jutás felé, de nem csak a Nagykanizsa elleni győzelem miatt volt élmény a meccs: hét ágra sütött a nap, a fantasztikus időt élvezve egyesek fürdőruhában szívták magukba a mediterrán pólóhangulatot. Gratuláltak a fiúknak, majd sokadjára tették fel a kérdést: miért csak az idény utolsó egy-két összecsapása ilyen? Miért nem az összes?



Élő legendánk, Faragó Tamás nagykövete a véleménynek, amellyel mindenki egyetért, ha csak egy ilyen szabadtéri találkozóra ellátogatott: májustól szeptemberig kellene rendezni a bajnokságokat, ősszel és télen pedig a nemzetközi tornákat. Fordítva történik, és ez égbekiáltó hiba: elveszik e gyönyörű sportág élvezeti értékét.



A vízilabdának egyre nagyobb harcot kell vívnia a nézőkért, és a tévécsatornák is gondban vannak, hogy júniustól szeptemberig milyen élő közvetítésekkel szolgálják ki a sportkedvelőket. Lehetne strandhangulattal fűszerezett pólóderbiket adni.



Hat éve több cikkel rovatunk is hozzájárult, hogy az olimpia és nagy futballtorna nélküli uborkaszezon slágertémája legyen ez a kérdés, országos médiumok is foglalkoztak vele. Hiába. Egyetértően bólogatnak, akik tehetnének az ügyért, mégsem cselekednek, mi pedig minden évben kabátban nézünk nyári sportot.