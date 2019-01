Egy hónap szünet után rangadó jön: szombaton 18 órától Szentes-Honvéd derbi

Somogyi Balázséknak mindent bele kell adniuk. Fotó: Vidovics Ferenc

Az A csoport állása

1. FTC 8 8 0 0 115 – 56 24

2. Eger 8 7 0 1 99 – 60 21

3. Pécs 8 4 1 3 69 – 75 13

4. Honvéd 8 4 1 3 72 – 68 13

5. BVSC 8 3 1 4 82 – 84 10

6. Szentes 8 2 1 5 65 – 84 7

7. Szombathely 8 2 0 6 67 – 93 6

8. KSI 8 0 0 8 51 – 100 0

A tavalyi szezon egyik legfájóbb pontja volt a Metalcom-Szentes és a Honvéd összecsapása a Kurca-parton, hiszen a fővárosiak ellen vezettek is a hazaiak, majd a pontszerzés megtartásáért küzdöttek, de jött egy klasszis megmozdulás az ellenfél világbajnokától: Szivós Márton hét másodperccel a meccs vége előtt győztes gólt szerzett.– Nehéz lenne elfelejteni azt a meccset – reagált Somogyi Balázs, a Metalcom-Szentes játékosa, miután felhoztuk a témát, hiszen szombaton 18 órától ismét Szentes–Honvéd bajnoki találkozót rendeznek a Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodában. – Azért az a Honvéd más volt, nyáron nagyon megerősödtek, így még inkább bravúr lehet ellenük a pontszerzés. Hazai pályán általában jól megy nekünk, és az őszi szezonról önbizalmat ad, hogy többévnyi próbálkozás után Pécsett is szereztünk pontot. Sőt, szeptemberben a Honvédot is meg tudtuk tréfálni idegenben, csak a félidő előtt tudták átvenni a vezetést. Azon a meccsen az első két negyedben játszottunk úgy, ahogy most az egész derbin kellene – véli a csapatkapitány.December elején kezdődött a téli szünet az OB I-ben, a meccshiányt egy vojvodinai tornával is kezelte a szakmai stáb, nemrég pedig a Vasassal kétkapuzott a Szentes. Ezeken a meccseken is látszott, hogy a görög légiós, Athanasziosz Kriszoszpatisz nagy hasznára lesz a csapatnak.– Sérülése miatt csak az őszi szezon második felétől tudott bekapcsolódni a játékba, így fontos volt, hogy a téli szünetben teljesen beépítsük erősségeit a taktikánkba. Sikerült, remek formát mutat a tréningeken, vele tavasszal stabilabbak lehetünk – mondta Somogyi, aki szerint hiába volt hosszú a szünet, a megfelelő hőfokon tudnak majd játszani rögtön egy ilyen nehéz évkezdésen is.