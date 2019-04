Egy lépésre a 7. hely: gólszépségverseny és sima szegedi siker a SZUE-ban - Fotók

Egy-egy kapufával indult a meccs, az első percekben mintha izgult volna a Szeged, de gyorsan magabiztossá váltak a hazaiak. Köszönhetően több szép gólnak, Árkosy második, kapásból szerzett gyönyörű találata már vastapsot kapott.– Nem erővel lőtte. Szépen, nyugodtan, és nagyon pontosan – szólt később egy édesapa kisfiához, tökéletesen bemutatva Tóth Petra fontos találatát, amely bebiztosította a hazai vezetést az első negyedre.A kapus előtti nagyszerű blokk akadályozta meg a Tatabánya egyenlítését a második negyed első akciójánál, és nagyjából eddig lehetett izgulni. Lengyel Dominika ugyanis zsinórban három góllal növelte a különbséget: először egy ötméteressel, majd egy ravasz, léc alá helyezett ejtéssel, illetve egy emberelőnyös találattal.– Láttad, oda se nézett, csak finoman ejtette a sarokba – jött a parton az újabb szurkolói észrevétel, elégedett csettintés kíséretében, az elismerő szavakat ezúttal Damnjanovics kapta. Ekkor már 8–3-at mutatott az eredményjelző, el is dőlt a leglényegesebb kérdés.A Szeged kétszeres olimpiai bajnok edzője, Varga Tamás ezután is sokszor dicsérte tanítványait, hiszen továbbra is koncentráltan játszottak, a 17 éves Torma Bianka megszerezte első OB I-es góljait. Végül 15–7-re nyert a Szeged.A párharc második mérkőzésén meg is szerezheti a hetedik helyet a Szeged SZTE, a találkozót jövő hét csütörtökön 17.30-tól rendezik Tatabányán.– Az első perctől fegyelmezetten, koncentráltan, a taktikai utasításokat betartva játszottunk, a szélről szerzett gólokkal pedig szerencsére gyorsan el tudtunk lépni. Mintaszerű meccs volt, gratulálok hozzá a lányoknak!Női vízilabda OB I, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor.Trifán – ÁRKOSY 2, Lengyel A. 1, Rácz 2, Damnjanovics 1, LENGYEL D. 5, Tóth P. 2.Gyöngyösi (kapus), Ádám, Botka, Karai, TORMA 2, Hasznos, Tóth V.Varga Tamás.Zirighné Sós – Zantleitner N., Vaszari, Bicskei 1, Petik 1, SEDLAKOVA 4, Keresztes 1.Marsi (kapus), Dobos, Zink, Balogh.Zantleitner Krisztina.5/3, ill. 6/3.1/1, ill. 1/1.1–0 a Szeged SZTE javára.