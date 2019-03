Egy lépést már megtett a MOL-PICK Szeged

Csendes, felhős időre ébredt Plockban hétfő reggel a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A játékosok egyesével szállingóztak le reggelizni, elsőként Matej Gaber és Alen Blazevic érkezett. Utóbbi gyorsan megbánta, hogy frissnek bizonyult, hiszen a lent lévő vezető team rendesen fűzte a magyar–horvát Eb-selejtezője miatt. A „Csiro" becenévre hallgató játékos a fejét fogta és csóválta, hogy most sem hiszi el, hogy a vb-ezüstérmes 2–1-re kikapott.



Apropó Matej Gaber. A szlovén játékos sérülten is vállalta a játékot, még hetekkel ezelőtt egy lövés vitte el a kezét, ami iszonyatosan fáj neki. Ez vasárnap délután nem látszott, mert a védelem vezére volt. Éppen ebben nyújtott ismét kiemelkedőt a Szeged, ennek köszönhető a BL-nyolcaddöntő első meccsén a 22–20-as siker.

– Egy lépés megvan – kezdte a találkozó értékelését Juan Carlos Pastor vezetőedző –, de a másodikat is meg kell tennünk. Sajnos a meccs elejét nagyon elrontottuk, rengeteget hibáztunk elöl és hátul is. Szerencsére a védekezésünk feljavult, a támadásaink pedig az utolsó 15 percben már hatékonyak voltak. Rengeteg labdát szórtunk el, a hazaiak pedig könnyű gólokat szereztek. Fontos meccs vár ránk vasárnap, egy pillanatra sem szabad kihagynunk, koncentrálnunk kell, mert előnyben vagyunk, de nem dőlhetünk hátra.



A plocki meccs második félidejében Dean Bombac, a Szeged irányítója sántikálva jött le a pályáról. A szlovén játékos szerencsére jobban van. Egy rúgást kapott a lábszárára.



– Ez olyan érzés – adott tájékoztatást a játékos állapotáról dr. Szabó István csapatorvos –, mint amikor beütjük a könyökünket, és elzsibbad a kezünk. Kellemetlen dolog, de szerencsére nincs nagy baj, így Bombac biztos, hogy játszhat vasárnap.



Jonas Källman háta viszont továbbra sincs jól. A svéd klasszist alaposan kivizsgálják, hogy mi lehet a probléma, az ő játéka kérdéses vasárnap.



A csapat hétfő este ért haza, ma este már edz, és gőzerővel készül a vasárnap 17 órakor kezdődő szegedi visszavágóra.