Egy tucat érmet hoztak el a szegediek a kajak-kenu OB-ról

Az éremhalmozó kvartett. Három szegedi segítette az eredményes csapatot. FOTÓ: KAJAKKENUSPORT.HU

Az NKM Szeged VE versenyzői három ezüstérmet szereztek a Szolnokon rendezett felnőtt kajakos, kenus országos bajnokság 1000 méteres döntőiben. A közelgő világbajnokság miatt nem mindenki állt rajthoz az ob-n, így például Kárász Anna kihagyta a versenyt, de Birkás Balázs, Nádas Bence, Kiss Tamás és Kuli István is csak néhány számot vállal a szegediek közül.A leghosszabb távon második lett Horváth Alexandra (K1), a Horváth A., Verbőczi Eszter páros (K2) és a Birkás Balázs, Tótka Sándor (utóbbi Újpest), Nádas Bence, Kuli István négyes. Utóbbi hajó a Maty-éri világbajnokságon ezen a távon startoló magyar egység (Erdőssy Csaba, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Kós Benedek) mögött több mint három másodperccel ért be – mondhatjuk, hogy nem született meglepetés.Ötszáz méteren a szegedi hajóknak hat érem jutott: a férfi kajak négyes visszavágott az ezren elszenvedett vereségért a másik kvartettnek – amúgy is ez a fő számuk, ebben készülnek a szegedi világbajnokságra -, míg ezüstérem jutott Kiss Tamásnak egyesben (ő ezer méteren egyesben vb-induló), Nagy Biankának, illetve párosban a Nagy B., Molnár Csenge kenus és a Horváth A., Verbőczi E. kajakos egységnek, bronz pedig a K2-ben startolt Szendy Márk, Törköly Zoltán hajónak.Igazán remek formában versenyzett a legrövidebb távon a 19 éves Nagy B., aki több mint egy hajó előnnyel nyerte meg a C1 200 méter döntőjét az országos bajnokságon – itt is indul a vb-n. Ugyanitt Molnár Cs. a negyedik helyen ért célba. Horváth és Verbőczi párosa itt sem maradt érem nélkül, ezúttal harmadikok lettek, míg a Birkás, Tótka, Nádas, Kuli egység ezt a számot (K4 200 méter) is behúzta.A szegediek így három arany-, hét ezüst- és két bronzéremmel zárták a szolnoki bajnokságot.Közben a Franciaországban, Decize-ben zajló maraton Európa-bajnokság felnőtt férfi kenusainak küzdelmeiben az NKM Szeged versenyzője, Laczó Dániel a harmadik helyen végzett, így megelőzte a kilencedik helyen zárt másik magyart, Nagy Gergelyt. Korábban a felnőtt kenus férfiak rövid körös versenyében (rendhagyó 3,4 km-es sprint volt) Laczó negyedikként zárt. Végül Laczó párosban Naggyal az ötödik helyen végzett.