Egy tucat góllal melegített a bajnokságra a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A kép csalóka. A kék mezes Szeged-Csanád GA kerekedett felül. FOTÓ: POLITECHNICA TEMESVÁR

Az NB III Keleti csoportjában az előző szezonban tizedik helyen végzett Eger ellen tartotta bajnoki főpróbáját a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely meccsidőpontban lépett pályára Gyulán.Joao Janeiro három labdarúgójára sem számíthatott az utolsó tesztmérkőzésen, mivel Alekszandar Jovanovics, Christian Cigan és Bata Kristóf sem volt még százszázalékos állapotban, így ők a meccskeretben sem voltak ott.A teljes átalakuláson átesett Eger csupán negyedóráig tartotta magát, Varga Szabolcs szöglete után Sergiu Moga bólintott a kapuba, amit további szegedi gólok követtek, és hamar eldőlt, hogy nem lesz kérdés a győztes kiléte. Andorka Péter egymaga mesternégyest szerzett az első félidőben, de a nyáron megszerzett Varga Szabolcs gólpassza után szintén feliratkozott a gólszerzők közé, akárcsak a Balmazújvárostól leigazolt Pongrácz Viktor, a Zalaegerszegtől szerződtetett Gajdos Zsolt, és Varga korábbi váci klubtársa, Sóron Tibor is duplázni tudott.A második félidőben a fiatalok is szerepet kaptak, a második sor is motiváltan játszott, így a második játékrészben is hatszor volt eredményes a Szeged-Csanád GA – a fiatal Bitó Martin is kétszer talált be az Eger kapujába. A nyári felkészülés alatt így a legtöbb mérkőzését kapott gól nélkül zárta a csapat, a szegedi kaput csupán az Érd és a Szolnok ellen vették be, és csupán egyetlen vereséget szenvedett el a nyári időszakban Joao Janeiro csapata: az Érd tudott nyerni az NB II újonca ellen.Ez volt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia bajnoki főpróbája, hiszen vasárnap 17.30-tól már pontokért megy a játék a Budafok ellen a gyulai Grosics Akadémián. A sorsolás szerint hét nap alatt rögtön három mérkőzés várna Germán Tamásékra, ám épp a második és harmadik fordulós ellenfél sorsa egyelőre bizonytalan. Augusztus 7-én a Balmazújvárossal, augusztus 11-én pedig a Haladással játszana a csapat, ám a két csapat (valamint a Vác) licencéről várhatóan ma hoz döntést az MLSZ, ugyanis ennél a három klubnál likviditási gondok adódtak. Azaz előfordulhat akár az is, hogy a nyitófordulót követően kéthetes szünet vár a csapatra, ha a szövetség visszavonja a Balmaz és a Haladás licencét.– Örülök, hogy az új játékosok is jól játszottak, gólt szereztek. A legfontosabb, hogy a csapategységet tudtuk építeni. A felkészülés utolsó hetének is legfontosabb feladata az összetartozás erősítése lesz.Felkészülési mérkőzés, Gyula.Gólszerzők: Moga (15.), Andorka (21., 35., 40., 44.), Varga (30.), Pongrácz (50.), Gajdos (53.), Sóron (60., 81.), Bitó (65., 71.)