Egyedüli magyar bírópáros tagjaként szerzett IHF-jelvényt Kiss Olivér

Nagy célok előtt. Kiss Olivér (jobbról a második) játékvezetőként akár az olimpiára is eljuthat a sikeres vizsga után. Fotó: MKSZ

El is lehet veszíteni



– A közhiedelemben az él, hogy megszerezni és kikerülni nagyon nehéz, csak be kell kerülni a körforgásba. Tavaly 17 párost húztak ki az IHF listájáról, aminek egyszerű oka van: a teljesítmény. A spanyol Ramon Gallego a felelős a játékvezetőkért az IHF-nél, ő pontosan tudja, hogy milyen egy-egy páros teljesítménye, mindenki pár meccsét látta már. Ha olyat tapasztal, ami negatív dolgot mutat, akkor könnyedén kihúzza azt a párost a listáról, onnan pedig nincs visszaút. Akit egyszer kihúztak, az nem kerülhet be újra.

A Grúziában rendezett Feltörekvő Nemzetek Tornája kiemelt szereppel bírt Kiss Olivér számára: a kézilabda-játékvezető ugyanis társával, Bíró Ádámmal együtt itt tette le sikeres vizsgáját a sportág legmagasabb jel­vé­nyéért. Az IHF-keretbe való bekerülés azt jelenti, felnőtt vi­­lág­eseményeken, valamint olimpián is közreműködhet a páros – Magyaroszágon egyedüliként.– Két éve vagyunk EHF-es já­­tékvezetők, minden vágyunk az volt, hogy a legmagasabb fokra érjünk, ezt jelenti az IHF-jelvény – kezdte Kiss Olivér. Mint minden sportolónak, nekünk is az a célunk, hogy kijussunk egy olimpiára, ugyanakkor Tokió nagyon közel van, nem látom reális esélynek. Remélem, a 2024-es párizsi játékokra már utazhatunk. Augusztusban Észak-Macedóniában ott le­­szünk a fiú U19-es világbajnokságon, majd bízom benne, hogy a lépcsőfokokat végigjárva odakerülhetünk felnőtt világeseményre is – tette hoz­zá. Olimpián egyébként 2000 óta, a Krucsó–Lekrinszki pá­­ros szereplése óta nem vezetett magyar játékvezető kézilabdában.A vizsgára egyébként eljutni sem volt egyszerű, meghívásos alapon működött. Grúziában 11 napig, hajnalig tartó elő­adásokat hallgattak, majd angol nyelvű elméleti, valamint fizikai teszten kellett megfelelniük a játékvezetés mellett.– Tizenegy párost hívtak meg, de csak hat kapta meg a jelvényt, ez is mutatja, mennyire szigorúan vették a vizsgát, kőkemény elvárásoknak kellett megfelelni – tette hozzá Kiss Olivér.A több rangos mérkőzésen is közreműködő játékvezető az NB I/B Keleti csoportjában érdekelt Algyő kapusa, és tervei szerint a jövőben is gólvonal elé állna.– Nyolcéves korom óta játszom, nehéz lenne egyik napról a másikra abbahagyni, ha­­bár már elkezdtem megbarátkozni a gondolattal, hogy ennyi elfoglaltság mellett ke­­vesebb időm lesz a játékra. Szimpatikus közegben játszhatok Algyőn, Bella Árpád elnök és Herbert Gábor edző is pontosan tudja, hogy számomra a játékvezetés az első, a kézilabda a második.