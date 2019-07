Egyetlen szettet veszített az U12-es fiúcsapat, így lettek a vidék legjobb teniszezői

A Sportmánia Egyesület 12 éves fiúcsapata remekül zárta a vidékbajnokságot, aranyérmet szereztek a teniszezők. FOTÓ: HAJNAL TEAM

Remekül zárta a szegedi Sportmánia Egyesület a Balatonbogláron megrendezett utánpótlás tenisz vidékbajnokságot. A fiú 12 éves csapat (Tóth Ákos János, Virághalmi Viktor, Kovács Barnabás) remek játékkal megnyerte a a csapatbajnokságot. A fiúk végig kimagasló teljesítményt nyújtottak, mindössze egy szettet veszítettek öt csapatbajnoki mérkőzés során, és ezzel a vidék legjobb 12 éves csapata lettek, és állhattak fel a dobogó legfelső fokára.A csapat után Tóth Ákos Já­­nos duplázott, mert párosban is aranyérmet nyert a zalaegerszegi Kulcsár Kristóffal az oldalán.Virághalmi Viktor és Kovács Barnabás bronzérmes lett, mi­­­­után hatalmas csatában maradtak alul az elődöntőben Tóth Jancsiékkal szemben.– Szeretném megköszönni ki­­váló kollégáim, Sonkodi Bá­­lint és Maksimcuk Róbert ed­­zők, valamint a szülők segítségét, mert ez csapatmunka volt – értékelte a vidékbajnokságot Hajnal István. – Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy az edzésekbe fektetett munka megtérül. Sokat tréningeztünk, ezért lehettünk sikeresek. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre. A szép sikerek ar­­­ra ösztönöznek, hogy még keményebben dolgozzunk, mert mindenki szeretne jobb és eredményesebb játékossá válni. Továbbra is edzésben maradunk, idén még több versenyen indulunk.