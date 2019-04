Egyre jobban megy: Nádas Bence új hajóban egyesezik, közben négyest tesztel

Új hajóban. Nádas Bence sikeresen tesztelt Dunavarsányban. Fotó: NKM Szeged

A sikeres dél-afrikai edzőtábor után Dunavarsányban folytatja a felkészülést az NKM Szeged felnőtt kajakos csapata Hüvös Viktor vezetésével. Az egyesben világbajnoki bronzérmes Nádas Bencének érdekesen telnek a napjai, hiszen nemrég ünnepelte a 23. születésnapját, valamint új egyes hajót kapott. Ennek ellenére már a négyesek is fókuszban vannak: a csapat folyamatosan teszteli a különböző összeállításokat, az egyiknek éppen Nádas volt a vezére, sztrókja.– Folyamatosan egyre jobban és jobban ment az evezés, élveztem a sztrókolást – mondta Nádas Bence. – A páros egységek összeállítása még egyáltalán nem került szóba, most mindenki a 400 méterre koncentrál. Az a legfontosabb, hogy egyesben jól szerepeljünk. Amikor itt lesz az ideje, akkor majd beszélünk róla. Mindig csak a következő feladatra koncentrálok, így most még nem foglalkozom a rangsorolóval, amely május 11–12-én lesz. Az biztos, hogy nem csúcsformában érkezünk majd a versenyre, hanem edzésből. A formánkat az első válogatóra, május 24–26- ára időzítjük, akkor kell nagyon élesnek lennünk. Arra persze kíváncsiak vagyunk, kinek hogyan megy majd az evezés, a csapaton belül ez egy igazi presztízskérdés. Láttam képeket a Maty-éri pályáról, és megmondom őszintén, nagyon furcsa volt látni úgy, hogy nincs benne víz. Nagyon várom, hogy elkészüljön. Eddig is a szegedi volt a világ legjobb pályája, biztos vagyok benne, hogy a modernizáció után is ott marad a topon.A kiválóság elmondta, az új hajót már megszokta, kipróbálta és „belakta" – egyre komfortosabban kajakozik benne.