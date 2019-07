Egyre több labdarúgó sorsa dől el a SZEOL SC-nél

A SZEOL SC megszűnő felnőtt csapatából egyre többen találják meg új állomáshelyüket. A védelem tengelyében bevethető Gajág Gergő és Rácz László egyaránt a Pécs csapatát erősíti a következő szezonban, de szintén marad a Közép csoportban Horváth Péter is, aki a Kozármislenyben futballozik az új idényben. A szegedi klub támadója, Péter Antal hazatért nevelőegyesületéhez, a Szekszárdhoz, így ő is az NB III Közép csoportjában futballozik jövőre.



Szintén két korábbi szegedi labdarúgóval erősít a harmadosztály Keleti csoportjában szereplő Ózd, amely a védő Gál Szabolcsot, valamint a középpályás Lévai Norbertet igazolta le. Az már korábban hivatalossá vált, hogy a Kecskemétben is lesz egy ex-szegedi duó Kéri Tamás és Grünvald Attila személyében, míg a csapat erőnléti edzője, Vellai Áron az NB II-es Tiszakécskénél dolgozik tovább.