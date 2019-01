Elég csak összenézniük - Bemutatjuk a 32. Zengő alföld Kék Mókus-Kupa Győzteseit (2. Rész): Maxx Autó Kft.

Elsők +35-ben. A Maxx Autó Kft. csapata, az álló sorban jobbról a második Koncz Zsolt.

Fotó: Karnok Csaba

Két évvel ezelőtti sikerét ismételte meg a Maxx Autó Kft. a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupán, miután 2016-hoz hasonlóan 2018-ban is megnyerte a +35-ösök tornáját. A kiskunfélegyházi és kecskeméti játékosokra építő csapat a fináléban a Gól Söröző Csengele csapatát győzte le 4–1-re.– Csongrád megyében a döntős ellenfelünk, a Kun- Szabó Tibor által irányított csapat az egyik legjobb, sokat játszottunk együtt, jól ismerem őket. A mi csapatunk egy régóta kialakult baráti társaságból áll. Nagyon magas színvonalú a +35 mezőnye, jó játékosok tudnak még ebben a korban sportolni – kezdte a jelenleg a Bács-Kiskun megyei I. osztályban szereplő Kiskunfélegyháza nagypályás csapatát irányító Koncz Zsolt, a Maxx Autó játékosa.A győztes csapatban két Csongrád megyei játékost találhatunk, a döntőben duplázó Koncz mellett Kerepeczki Csaba volt a keret tagja – olyan játékosok mellett, mint a Kecskemét korábbi NB I-es labdarúgója, Csordás Csaba vagy Némedi Norbert, a kapus Szulyovszki Ákos pedig védett az 1999-ben a PNB-ben szerepelt Szeged LC-ben.A Maxx Autó tavaly adminisztrációs okok miatt maradt távol a tornától, de a gárda célja, hogy meglegyen a harmadik bajnoki cím is. – Nem volt sima meccs a döntő, sok fordulópont volt benne, de ezekből mi jöttünk ki jól. Nagy dolognak tartom, hogy 5×2-es kapuban csak szabadrúgásból kaptunk gólt, pedig az ellenfélnél is minőségi játékosok játszottak, akik egyénileg bármikor képesek dönteni.A keret tagjai a Kék Mókus helyosztói előtt a Kecskeméten rendezett Lázár Bence-emléktornán léptek pályára.– Sok a győztes típus a csapatunkban, elég csak összenéznünk, és tudjuk, hogy kell felmennünk a pályára. Volt néhány olyan meccsünk, ahol szenvedtünk, de amikor össze kell állni, akkor a jó közösségünk segít. A triplázás? A torna jó alkalom arra, hogy együtt legyünk, ez az első, mert sajnos nem tudunk sok időt együtt tölteni. Természetesen szeretnénk jövőre is játszani, és a nevünk is kötelez arra, hogy a maximumot nyújtsuk – zárta Koncz Zsolt.