Elérték a céljukat a Szentesi VK játékosai

További hétvégi eredmények: Eger–BVSC 1–5, FTC–Tatabánya 10–0.

Női vízilabda OB I, 9. forduló. Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 150 néző.Várkonyi, Fodor.Gangl – Faragó 1, SZŰCS 2, KESZTHELYI 3, SEVENICH 2, Kiss E., RYBANSKA 3. Csere: Kakas (kapus), Gálicz, Forgács, Baksa 1, Mucsy, Peresztegi, Telek.Benczúr Márton.Lekrinszki – Szabó K. 1, PEREZ 2, KUDELLA 2, Kádár, Mandics 1, Kövér-Kis. Csere: Dömsödi, Mihály, Korom 2, Dávid.Vidumanszky László.9/3, ill. 7/2.1/1, ill. –.Telek, ill. Mihály, Mandics.A női vízilabda OB I őszi idényének utolsó, kilencedik fordulójában a Hungerit-Szentesi VK a címvédő UVSE otthonába látogatott. Nem a Kurca-partiak voltak a mérkőzés esélyesei, de nem feltartott kézzel érkeztek Vidumanszky László tanítványai a Hajós Alfréd Sportuszodába.Jól bizonyítja ezt, hogy Noelia Perez és Nada Mandics góljaival 1–0-ra és 2–1-re is a szentesiek vezettek az első negyedben. A második nyolc percben jutott először előnyhöz az UVSE, az Európa-bajnok Keszthelyi Rita találata után, 3–2-nél.Innentől kezdve a hazaiak kézben tartották a találkozó alakulását. Koncentráltabban pólóztak, míg a vendégek figyelme olykor lankadt, hiba csúszott egy-egy befejezésbe, vagy éppen a visszarendeződésbe védekezésben. Mindezeknek köszönhetően a záró nyolc minutumot 11–6-ról indították a felek.Bár a három pont sorsába már nem tudtak beleszólni Kudella Pannáék, de apró részsikerként elkönyvelhették, hogy a negyedik negyedet 2–1-re megnyerték. Szégyenkeznivalójuk az egész összecsapás alapján sincs a szentesieknek, kiválóan helytálltak a bajnoki címvédő otthonában, amelynek egyik legjobbja a nyáron éppen a Hungerittől igazolt, magyar válogatottban is bemutatkozott Natasa Rybanska volt.A szentesiek számára véget ért az őszi szezon, a tabella hatodik helyét foglalják el kilenc ponttal. Az Egertől három ponttal vannak lemaradva, míg a Szegedet ugyanennyivel előzik meg. A Ferencváros elleni 10. fordulóbeli meccset januárban játssza a Hungerit-Szentes, idén viszont még az ünnepek előtt egy közép-európai torna első állomásának, a Duna-ligának lesz a házigazdája.Vidumanszky László: – Azzal a céllal utaztunk el a fővárosba, hogy egy szoros végeredménnyel jöhessünk haza. Ez sikerült, örülök, hogy pariban lehettünk a címvédő otthonában. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a harmadik negyedben viszont elhúzott tőlünk az UVSE. Azt hiszem, hogy jó játékpartnerei voltunk az újpestieknek, mert visszajöttünk a meccsbe. Ha nem követünk el két-három hibát, ügyesebben visszazárunk védekezésben vagy éppen precízebben lövünk, akkor még szorosabb találkozót játszhattunk volna.Elemében volt. Az év Csongrád megyei leány utánpótlás-sportolója, Kudella Panna két gólt is lőtt az újpestieknek. Fotó: Vidovics Ferenc