Éles hajrá jön a Szeged városi kispályás labdarúgó-bajnokságban

Eredmények, 16. forduló, Saller-liga I. osztály: Újváros-Babszem.hu–Focé 4–1, Gumisziget–Goool Parádé 8–2, Lelkes Amatőrök–HQ Team 3–5, JATE Klub–Econyomik 3–3. Az állás: 1. Gumisziget 41, 2. Focé (91–49) 29, 3. Újváros-Babszem.hu (82–51) 29, 4. HQ Team 24, 5. Goool Parádé 24, 6. Econyomik 19, 7. JATE Klub 11, 8. Lelkes Amatőrök 3 ponttal.



Szkíta Sport-liga II. osztály: Kapufa FC–Old Boys 5–2, AS Kóma–Pizzamonster 4–0, Nabukodonozor–Suncity all stars 2–2, Focé II.–Etil alakulat 3–3, Fődigiliszták FC–SZOTE Football Team 3–4, Salaplast Ultrasparc–Pindúrpandúrok 6–1. Az állás: 1. AS Kóma (82–25) 40, 2. SZOTE Football Team (77–14) 40, 3. Kapufa FC 37, 4. Fődigiliszták 32, 5. Suncity all stars 29, 6. Pizzamonster 26, 7. Salaplast Ultrasparc 21, 8. Nabukodonozor 18, Old Boys 13, 10. Etil alakulat 11, 11. Focé II. 8, 12. Pindúrpandúrok 3 ponttal.



KÉSZ-liga II. osztály: ReLazio–Újváros II. 2–9, BP Suncity Oilers–Eagles 2–6, Jólövésbedobás FC–Deka FC 2–1, Rettenthetetlenek–Szikk FC 2–0, Hardcore–6ASF-Mindjó 8–2, AIMGY–Játék Csatárok Nélkül 0–1.

Az állás: 1. ReLazio 43, 2. Újváros II. (79–45) 34, 3. Eagles SC (78–37) 34, 4. Rettenthetetlenek (48–27) 31, 5. Jólövésbedobás FC (53–42) 31, 6. Szikk FC 26, 7. Hardcore 19, 8. AIMGY 17, 9. Játék Csatárok Nélkül 13, 10. BP Suncity Oilers 12, 11. Deka FC 10, 12. 6ASF-Mindjó 7 ponttal.