Életük első kajakpóló versenyére készülnek

Történet

A BCU (British Canoe Union) állítása szerint kajakpólót már 1880 szeptemberében is játszottak a Hunter-i Quay-ban Skóciában. Ekkor azonban még farönkökön ülve, kéttollú evezővel vezették a labdát a kapu felé. Az 1980-as években nagyon sok változata létezett a játéknak, így az ICF létrehozott egy bizottságot, amely a sokféle létező szabályból kialakított egy egységes szabálykönyvet.



Ezt először az 1987-ben megrendezett World Sprint Titles-en használták Duisburgban. 1991-ben rendezték az első Európa Kupát, 1993-ban az angliai Sheffieldben az első Európa-bajnokságot, majd ugyanitt 1994-ben az első világbajnokságot.

Sok sportágnak ad helyet Szeged egyik legszebb sportkomplexuma, a Gellért Szabadidőközpont. Lehet itt teniszezni, fallabdázni, falat mászni, kézilabdázni, szóval sok mindent. Azonban azt legmerészebb álmainkban sem gondoltuk, hogy a létesítményben található kis tavon rendszeresen tartanak kajakpólóedzéseket.– Április óta vagyunk itt vízen – kezdte a beszélgetést az edző, Madár Valentina.– Közel 10 fiú jár hozzám rendszeresen, ismerkedünk a kajakpóló alapjaival. Nagyon szorgalmasak, heti három edzésünk van. Új sportág kezdi bontogatni a szárnyait Szegeden. 14–16 éves srácok alkotják a keretet, volt aki vízilabdázott, kézilabdázott, de akad közöttük olyan is, aki a kajakosoktól nyergelt át játszani.– Ülve dobni nem egyszerű feladat – mesélt a legfontosabb alapokról az edzőnő.– Először ezt kellett elsajátítani. A kajak stabil, lehet ütközni, azonban itt is nagy taktikai harc zajlik egy-egy meccsen. Leginkább a vízilabdából és a kosárlabdából veszünk át taktikai elemeket. Öten szerepelnek egy csapatban, van center, van irányító. Ha védekezik a csapat, akkor utóbbi a kapus, lapáttal védhet, hiszen a kapu magasan van. A játékidő 2×10 perc. A pálya egy 35×23 m méretű vízfelületen helyezkedik el. A kapu egy kosárpalánk méretű víz felett 2 méterre elhelyezkedő keret.Madár Valentina Szegedre jött az egyetemre tanulni. Nagymaroson, ahol eddig élt, komoly kajakpólóélet van. Ő is öt éven át űzte ezt a játékot.– Nagy örömömre szolgál, hogy elindultunk, elkezdődhetett Szegeden a munka, egyre többen vagyunk. Pénteken Orfűre utazunk, szombaton a 16 éves fiú országos bajnokságon szerepelünk. Ez lesz az első komoly kihívásunk, így mindenki nagyon izgul. Pénteken pakolunk, szombaton jönnek a meccsek. Igazi kis csapatépítés lesz ez a hétvége, mert vasárnap délután jövünk csak haza, mert megnézzük a felnőttek látványos meccseit is, hogy tanulhassunk tőlük – zárta a beszélgetést a kajakpólósok fiatal trénere, Madár Valentina.