Elfogytak a hibátlan csapatok, jön a rájátszás Kisteleken

Eddig két csoportban küzdött négy-négy együttes, ahonnan az elsők és másodikak az 1–4., a harmadikak és negyedikek pedig az 5–8. helyért játszanak az elkövetkezendő három fordulóban. A nyílt kategória A és B ligájában hat, a C, D és E ligában pedig már a hetedik fordulót játszották le az elmúlt hétvégén.



Az ötvenöt együttes közül egyik sem 100%-os már, de az A ligát vezető GLB, a B élén álló Újváros és az Akvárium Bisztró, valamint a C ligából hárman, a Kertész Áruház Szentes, a Lábmágusok és a Jack&Jim&Johnnie még veretlen. Akárcsak a D-ben a Hanyatt SE és az E ligás Vigadó.



A +35-ös korosztályban az A csoport listavezetője, a DAC sem szenvedett még vereséget idén.

Az A liga állása: 1. GLB 16, 2. Kisteleki TE 15, 3. Stefi 13, 4. Plazmapont 12, 5. F&F FC 10, 6. Laczkó Bt. 7, 7. Goool Parádé (22–30) 6, 8. Husqvarna (13–28) 6, 9. Tóth Bt. (13–28) 0, 10. DAC (17–54) 0 ponttal.



B liga: 1. Újváros (30–15) 16, 2. Akvárium Bisztró (25–14) 16, 3. Parádé FC 13, 4. Plastic Master 8, 5. Zenekar (14–16) 7, 6. A.FC Ocskó-Trans (20–23) 7, Slapooo FC 1, 8. TM Team –3 ponttal.



C liga: 1. Kertész Áruház Szentes (50–14) 17, 2. Lábmágusok (27–9) 17, 3. Jack&Jim& Johnnie 15, 4. drtip.hu 12, 5. Kanárik 9, 6. Rigó-Gold Team 6, 7. Kutyaütők 3, 8. Gyakadémia 1 ponttal.



D liga: 1. Dóc 16, 2. Hanyatt SE 15, 3. Avengers (15–13) 10, 4. Jóbarátok FC (16–17) 10, 5. Sporting (21–26) 10, 6. Pusztaszer FC 9, 7. Neoff (6–11) 8, 8. Tömörkény (15–22) 8, 9. JSZB 6, 10. Lúzer FC 4 ponttal.



E liga: 1. Vigadó 19, 2. Temes FC (34–8) 15, 3. Jóság Presszó (32–15) 15, 4. Pocak FC 13, 5. Football Fanatics 12, 6. Spontán FC (14–12) 9, 7. Ópusztaszer SE (17–19) 9, 8. A-Team 2018 6, 9. Neon Balástya (14–26) 3, 10. KITE U17 (9–65) 3, 11. Rúgdalózók 0 ponttal.



Révész Roland +35-ös liga, az A csoport végeredménye: 1. DAC 16, 2. Vén-Fecskék 13, 3. Rend-Mobil Szindikátus 6, Haverok 0 ponttal. A B csoport végeredménye: 1. Maxx Auto Kft. 15, Adrenalin FC 12, 3. Gimi Foci 9, 4. Red Devils 0 ponttal.