Elindult a szegedi kajak-kenu-vb-kampány

Budapesten, az A38 hajón megtartott sajtóeseménnyel indult el hivatalosan is a 2019 augusztusában Szegeden rendezendő olimpiai kvalifikációs kajakos, kenus vb kampánya, egyben a jegyértékesítés is, és a honlap is elérhető már.

Fotó: MKKSZ Egykori legendák, mint Kőbán Rita, Gyulay Zsolt, a szegedi olimpiai bajnok kenus, a Dunaújvárosban edzősködő Vajda Attila, és jelenlegi klasszisok, az algyői Kopasz Bálint, Medveczky Erika, Csipes Tamara gyülekeztek a budapesti Petőfi híd lábánál lévő A38 hajón. Nem véletlenül: a 2019-es kajakos, kenus világbajnokság kampánynyitó eseménye mérföldkő a sportág életében, hiszen ezzel együtt elindult a www.szeged2019.hu weboldal és ezen a helyen a jegyértékesítés is.