Elmaradt a szegedi siker Flensburgban

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 10. forduló, Flensburg, Flens Aréna, 5 ezer néző. Vezette: Mazeika, Gatelis (litvánok).Bergerud - Svan, Glandorf 1, Gottfridsson 5, Golla 5, Lauge 4, Jöndal 8/4.Hald, Röd 1, Johannessen 2, Steinhauser 1.Maik Machulla.Alilovic - Sostaric 1, Maqueda 4, Blazevic 2, Bánhidi 5, Canellas 3, Sigurmannsson 3/1.Sego (kapus), Zsitnyikov, Gaber 1, Balogh 1, Bodó 5, Bombac 1, P. Rodríguez.Juan Carlos Pastor.4/4, ill. 1/1.6, ill. 8 perc.NYILATKOZAT– Nagyon sajnálom a mai meccset. Főként azért, mert csak 27 gólt kaptunk Flensburgban, azonban 25-öt lőttünk, amivel nem lehet meccset nyerni. Sajnos a második félidőben támadásban gyengék voltunk és a kapusuk is remekelt, ami döntőnek bizonyult. Nincs semmi gond, hiszen szép sikereket értünk el az ősszel. Mindenképpen tanulnunk kell ebből a meccsből. Három napja egy nagyszerű győzelmet arattunk a Párizs ellen, talán ez is bennünk volt, valamint volt annyi időnk felkészülni. Megyünk tovább, tesszük a dolgunkat, ebben van a mi erőnk.– Nagyszerű meccset játszottunk egy erős Szeged ellen. A győzelmünket a második félidei játékunknak köszönhetjük, ekkor stabillá vált a védekezésünk. Volt egy kiváló kapusteljesítményünk és ennek köszönhetően megnyertük a meccset.– Csak saját magunkat okolhatjuk a vereségért, mert kezünkben volt a győzelem. Ha kicsit precízebbek vagyunk támadásban, és a szerencse is mellénk áll, akkor most két pont utazhatnánk haza.– Támadásban nagyon sokat hibáztunk, valamint rosszabbul játszottunk, mint a PSG ellen. Nem voltunk a toppon koncentrációban. Emberelőnyben nagyon rosszul játszottunk, pedig a helyzeteink megvoltak. Hibáztunk a kapussal szemben, rossz döntéseket hoztunk.VÉGELauge talpról, Alilovic! Sostaric a szélről, 27-25. Támad még a Flensburg, de nincs már gól. Ez a vége!időt kér a Flensburg egy perc harminchét másodperccel a vége előtt. Lauge játssza tisztára magát, 27-24. Bombac siet, mellé.Gottfridsson elöl csak majdnem szerzünk labdát, így üresen mehet, 26-24. Bombac parádés passza után Bánhidi talál be, 26-24.három és fél perc van hátra, időt kér Pastor. Bodót sáncolja Röd.Röd átlövését olvassa Alilovic. Maqueda elszórja a labdát, Steinhauser lerohanásból, 25-23.újabb szegedi kapufa, Maqueda...Labdát szerzünk, Sigurmannsson lő üres kapura, dupla kapufa. Hihetetlen pech!Haldot szórják ki a bírók mezhúzásért két percre. Canellas húz nagyot, Bánhidi kapufára lövi a tiszta ziccert. Belemenés Gottfridssonnál.Röd lövése a blokkról bepattan, 24-23.Johannessen lő fölé, Canellas kifelé cselezve, 23-23.Bombac talpról, óriási gól, végre! 23-22.Jöndal büntetőből, 23-21. Először vezet kettővel a hazai csapat.Bodó fölé. Sostaric védekezik belül, hetes.Bánhidi a rosszabbik kezével lő gólt, 21-21. Gotfridsson, hihetetlen milyen gyorsan, 22-21.Johannessen átlövését védi Alilovic, a kipattanót már nem, 20-19. Villámgyorsan válaszol Gaber, 20-20. Golla-cunder beállóból Alilovic mellett, 21-20.Alilovic! Gottfridsson lövését hárítja. Bodó óriási gólt ragaszt a rövid felsőbe, 19-19.időt kér a Flensburg.Pedro kiszorított szögből, Bergerud lábai között nem megy el a labda.Glandorf a hosszú alsóba lendületből, 19-18.Gottfridsson egyenlít talpról, 18-18. Canellas lövését kitenyereli Bergerud.Maqueda labdája a blokkon gyengül, Bergerud így könnyen hárít.Pedro lövi el keresztbe a labdát a jobbszélről. Nagy kár érte. Jöndal ugrik be, végre Alilovic nyeri ezt a párharcot is!Glandorf mellé átlövésből. Ismét vezetünk, Maqueda, 17-18. Svan-ziccer, Alilovic másodszor is véd ellene!Johannessen vált ütemet, Alilovic benézi, 17-16. Bodó válaszol gyorsan, 17-17.időt kérünk. Bodó bejátszása rossz Gabernek. Jön a Flensburg, Golla, 16-15. Bánhidi megharcol a góljáért, 16-16.Svan a jobbszélről, Alilovic véd, bravó! Bergerud leradírozza eddig a szünet után Canellast, de szerencsére oldalt megy ki a labda.Maqueda átlövését is megfogja Bergerud. Alilovic is hárít egyet sáncról, Blazevic töri meg a gölcsendünket, 15-15.Maqueda passzívnál, Bergerud véd. Sigurmannsson labdát szerez!Jöndal a szélről, 15-14.Bánhidi csapja arcon Glandorfot, két perc.mi kezdjük a második félidőt, Bergerud védi Canellas lövését, de marad nálunk a labda. Bodót blokkolják, oldalról jöhetünk. Ismét Bergerud nyeri a Canellas elleni csatát.FÉLIDŐSigurmannsson ront. Szabaddobásig jut a Flensburg, majd nem jó Gottfridsson bejátszása beállóba. FÉLIDŐBombac javítana talpról, Bergerud kirúgja. Lauge lövését védi Alilovic.Bodó lövése a blokkról megy ki, marad nálunk a labda, de időt kér Pastor. Újabb sánc, most Baloghot, majd Bombac adja el a labdát, Jöndal az üres kapuba, 14-14.Sigurmannsson fut fel beállóba, Bombac adja neki a labdát, 12-14. Maqueda szabálytalan Gottfridssonnal szemben, két perc. Lauge középről emberelőnyben, 13-14.Gottfridsson lövése pattan le a blokkról, oldalról jön a Flensburg. Alilovic!!!Alilovic kirúgja Röd lövését. Gyönyörű szegedi figura, Sostaric kínaiját azonban kirúgja Bergerud.hátul is hibázik a norvég, Johannessen kap két percet. Bánhidi gólja érvénytelen, Bombac belépett a hatoson belülre a passz előtt.Bodó parádés cselek után lő óriási gólt, 12-13. Időt kérnek a hazaiak. Johannessen érkezik a pályára, Alilovic rögtön védi is a próbálkozását könnyedén.Gabert állítják meg, szabaddobás.Blazevic blokkolja Laugét, majd Alilovic véd.Sego jön a hetesre, Jöndal azonban bepattintja, 12-11. Bodó egy lövőcsellel küldi el a védőket, majd lövi be a labdát, 12-12.Sigurmannsson ezúttal már túl jár Bergerud eszén a szélről, 11-11.Alilovic véd hatalmasat, de a Flensburgé a labda. Golla büntet beállóból, 11-10.Jöndal hétméterese után visszaveszi a vezetést a Flensburg, 10-9. Bodó góllal mutatkozik be a pályán, 10-10.Bergerud piszkál bele Balogh lövésébe, Golla rendezetlen fal ellen mattolja Alilovicsot, 9-9. Zsitnyikov talpról, véd a kapus. Sigurmannsson megszerzi, Zsitnyikov eladja. Utóbbi fut vissza Jöndallal, szabálytalan, két perc a "jutalma" az orosznak.Balogh villan, 8-9.Sigurmannsson nem, Jöndal betalál a balszélről, 8-8.Lauge blokkon megpattanó lövését fogja meg Alilovic.üres kapura hibázik a Flensburg. Bergerud Sigurmannsson lövését védi a szélről.Canellas, szép, 6-8. Bánhidi kap két percet, Jöndal hetesből, 7-8.Jöndal a balszélről, 5-6. Maqueda kiválóan kezdi a meccset, már a harmadik gólja, 5-7. Lauge megállíthatatlan, 6-7.Gottfridsson tör be szűk helyen, 4-5. Bánhidi marad üresen beállóban, 4-6.Maqueda veszi észre a rést a flensburgi falon, 3-4. Canellas labdát lop, Blazevic rohan, 3-5. Glandorf ziccerét védi Alilovic, visszapattan a hazaiakhoz a labda.Zsitnyikovot sáncolják, Sostaric visszaszerzi, Canellas lő passzívnál, 3-3.Lauge lövése a kapufáról pattan be a hosszú alsóba, 3-2.Gottfridsson veri meg lábbal Maquedát, 2-1. zsitnyikov kiharcolja, Sigurmannsson belövi a hetest, 2-2.belemenés Maquedánál.Jöndal rohan ziccerben, Alilovic-bravúr! Bodó Richárd , a MOL-PICK Szeged játékosa győzelmet vár a ma esti Flensburg elleni meccstől. Interjú a Bombázóval.Napsütésre ébredt a MOL-PICK Szeged csapata Flensburg mellett, a Best Western Hotelben. A 80 ezres városban nem volt szállás, így a kisvárostól 7 kilométerre, egy csendes, dombos, erdős helyen pihenhet a csapat. A szálloda egyik része 50 méterre van Dániától, így a telefonok sokszor jelentkeznek át a skandináv országba. Ez csak érdekesség, különösebben senkit sem zavar. Hatalmas a szálló, amely éppen dánokkal van tele. Minden bizonnyal a német árak vonzóbbak, mint a hazaiak, hiszen a Hotel aljában egy nagy szupermarket is üzemel.És akkor a csapatról, amely 2018 utolsó BL-fellépésére készül. Az edzés után pihenőre tért a társaság, szerencsére mindenki egészséges, és remek a hangulat. Reggeli után közös séta, majd egy hosszabb videózás szerepel a programban. Már több szegedi szurkoló is megérkezett Flensburgba, megnézték az edzést, a "Szeged!" csatakiáltás után pedig tapssal köszöntötték a kedvenceket. 19 órakor kezdődik a B csoport rangadója, a két bajnok összecsapása. Éjszakára egy Balogh-pipa az edzésről. Bízunk benne, hogy szerdán este is lesz belőle bőven.20 óra: Játékkal, remek hangulatban indult a tréning, majd jött a komoly rész, a taktikai átvétele. Kemény meccs lesz szerdán este, a magyar bajnok a német aranyérmes ellen játszik a BL-ben. Az esti edzés előtt videózás szerepelt a csapat programjában. Mivel a PSG meccs után nem sok idő volt a felkészülésre, ezért iktatta be a kis elemzést Pastor vezetőedző. A tréningen minden rendben volt, az utolsó 40 percben a Flensburg elleni taktikát csiszolta a magyar bajnok.19.55: Már a Flens Arénában a MOL-PICK Szeged. Edz a csapat, öt szegedi szurkoló a lelátón figyeli a kedvenceket.14.45: Csak egy pár perces csúszás volt a reptéri indulásban, ez simán belefér, ez a 15 perc késés nem volt komoly. Kicsit álmoskás volt mindenki a keddi induláskor, pedig a csapat már hétfőn útra kelt Szegedről, az éjszakát Vecsésen töltötte a keret. 9 óra után néhány perccel szállt fel a gép, amely 10.30-kor landolt Hamburgban. Mirko Alilovic, Marin Sego, Mario Sostaric, Pedro Rodriguez, Balogh Zsolt, Jorge Maqueda, Stanislav Kaspárek, Dean Bombac, Joan Canellas, Bánhidi Bence, Matej Gaber, Bodó Richárd, Alen Blazevic, Dmitrij Zsitnyikov, Nik Henigman _%%_ és Stefan Sigurmannsson alkotja a keretet. A felsorolásból kiderül, hogy Jonas Källman vállsérülése még mindig nem jött rendbe, így a svéd klasszis kihagyja az év utolsó Bajnokok Ligája meccsét.Szerdán 19 órakor kezdődik a meccs. Szegeden 15 MOL-PICK Szeged szurkoló váltott belépőt, de biztos, hogy több honfitársunk lesz a lelátón, hiszen sokan dolgoznak Németországban, a Szeged remek szereplése pedig vonzza a magyar drukkereket.