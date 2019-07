Előreléptek a vb-n: top 5-ben a magyar nyílt vízi úszók

2008-ban lett olimpiai szám a nyílt vízi úszás, a szakág ötkarikás debütálása óta a legjobb világbajnoki helyezést érte el Magyarország a pontversenyben. Az eddigi csúcsot a 2017-es budapesti és balatonfüredi rendezésű viadal tartotta, akkor hetedik helyen végzett a házigazda, múlt héten a dél-koreai vb-n előrelépés történt: hazánk lett az ötödik legjobb a nemzetek csatájában.– Ugyanilyen fontos volt az a történelmi pillanat, amikor Rasovszky Kristóf révén az első magyar világbajnoki cím is megszületett – kezdte a dél-koreai vb értékelését a szakág szegedi szövetségi ka­­pitánya, Gellért Gábor. – Szintén fontos eredmény, hogy minden magyar úszónak volt pontszerző helyezése, így összességében abszolút elégedett vagyok a csapatunk tel­­jesítményével. Kristóf egy kicsit csalódott volt, az olimpiai számban is érmet akart szerezni, ez épphogy nem jött össze, ez semmit sem von le eredményei értékéből, hiszen nagyon szoros volt a hajrá.A Haász SZUE vezetőedzőjeként is dolgozó szakember kitért klubja húzóneve, Olasz Anna eredményeire is.– Anna és Sömenek Onon Kata is remekül úszott a 25 kilométeres távon, de a verseny bebizonyította: most már egy ilyen maratoni távon is készülni kell az élboly korai megindulására. Legközelebb erre figyelni kell, hiszen sokan későn vették észre ezt a szokatlan tempóváltást, és már csak szaladtak az eredmény után. A szép pontszerző vb-helyezés mellett viszont Anna arra is büszke lehet, hogy a második boly élén végzett – mondta a tréner, majd hozzátette: teljesen biztos benne, hogy jövőre a pót­kvalifikációs futamon magyar női versenyző is kijut a tokiói olimpiára, Olasz Annának pedig jó esélye van a kvótaszerzésre, de a sokat fejlődő Rohács Rékára is érdemes figyelni.A nők olimpiai versenyében furcsa mód a sprinterek érvénye­sültek, de Gellért Gábor sze­­rint ez nem lesz tendencia.– A férfiak rögtön tanultak a női verseny hibáiból, nem csak a saját nemzetük képviselőire figyeltek, hogy a végén majd nagy hajrát nyissanak. Nyolc kilométeren át öldöklő iramot diktáltak. Még mindig a nagy állóképesség a legnagyobb fegyvertény a mezőnyben, de most már több taktikai lehetőségre kell készülni – összegezte a tapasztalatokat a kapitány.