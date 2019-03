Először volt kezdő, rögtön mesterhármassal hálálta meg: Molnár Olaf, az SZVSE II. játékosa a forduló gólvadásza

Zsinórban harmadik győzelmét aratta az SZVSE II. a Csongrád megyei II. osztályban, a Nagymágocs elleni siker főszereplője Molnár Olaf volt. Méghozzá igazán emlékezetes marad ez a meccs számára: karrierje első olyan felnőtt bajnokiján, amikor kezdőként léphetett pályára, rögtön mesterhármast szerzett.



– Két indítást követően szereztem az első két gólt, a harmadikért pedig külön hálás lehetek a csapattársaimnak, hiszen átadták nekem a lehetőséget, hogy én végezzem el a tizenegyest – kezdte Molnár Olaf, aki felnőtt nagypályás mérkőzésen korábban hat percet játszott a megyeegyes Újszent- ivánban, majd jöttek a sérülések. Egyszer egy U19-es futsaldöntőben, majd az algyői ifiben is megsérült, a hosszú negatív időszak ugyanakkor úgy tűnik, lezárult a fiatal középpályás számára.



– Mindkét keresztszalagom elszakadt, tavaly januárban műtöttek meg. Az előző szezont az ifiknél töltöttem, most kezdtem el a felnőttek között futballozni. Ez a mesterhármas fontos lehet a későbbiekben, köszönöm az edzőknek is, akik bíztak bennem, és mindazoknak, akik mellettem álltak a bajban is – tette hozzá Molnár Olaf.



Az SZVSE II. ezzel a sikerrel előzött a tabellán, és az előtte álló csapatok sem állnak messze tőlük.



– Célunk, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságban. Nem volt nagy ünneplés, de emlékezetes meccs volt, az biztos – zárta Molnár Olaf.