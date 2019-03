Élre állhat a Szeged-GA, de megyei rangadót is hoz az NB III 18. fordulója

Szűcs Róbert a HFC-vel ismét meglepné a Dabast. Fotó: Frank Yvette

Az elmúlt hat találkozóján nem tudott nyerni a Makói FC, amely viszont most azt a SZEOL SC-t fogadja, amellyel szemben az utóbbi időben nem tudott jó eredményt elérni.– Az akaraterőn múlhat a legtöbb, hiszen mindkét csapatnak szüksége lenne a három pontra. Az őszi meccsen 70 percig jobbak voltunk, de tanulnunk kell abból a találkozóból. Nem várhatunk a következő esélyekre, hiszen egyre kevesebb időnk van. Nem számítok szép meccsre, a mentális erő is sokat számíthat – mondta Magyar György, a Makó játékos-edzője. Tamaskó Ádám letöltötte az eltiltását, sérülés miatt pedig senkit nem kell nélkülöznie a Maros-parti csapatnak.A SZEOL SC nem játszott jól a Honvéd II. ellen, így most mindenképp javítani szeretne a megyei rangadón, hogy tovább üldözhesse az előtte álló két együttest.– Higgadtabban visszagondolva, várható volt a visszafogottabb teljesítmény. A végén derül ki, hogy veszítettünk-e két pontot, vagy nyertünk egyet. Kiélezett küzdelmet várok vasárnap, ahol nüanszok dönthetnek. Jó csapatnak tartom a Makót, de nekünk a három pont a célunk – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője. Gajág Gergő visszatér sérüléséből, Nikola Makszimovics, Beretka Péter és Prokop Rostislav is elkezdte az edzéseket, Ondrejó Tamás és Lévai Norbert viszont biztosan kihagyja a megyei rangadót.A kötelező a legnehezebb. Márpedig a tabellán második Szeged-Grosics Akadémia a várt három pont érdekében utazik Szekszárdra. A csapat a ma éjszakát Baján tölti, és vasárnap a meccs előtt érkezik meg a tolnai városba.– Keményen edzettek a fiúk a héten, elégedett lehetek a hozzáállásukkal, és készen is állunk a mérkőzésre – nyilatkozta röviden a portugál szakember, Joao Janiero.A Hódmezővásárhelyi FC rosszul kezdte ugyan a tavaszt, de most ahhoz a Dabashoz utazik, amelyet tavaly hasonló helyzetben legyőzött idegenben. A kék-sárgák előtt adott tehát a példa.– Erős Károlyt ismerve biztos, hogy harapni fog az ellenfelünk, amely neheztelhet ránk, hiszen tavaly győztünk Dabason, és itthon sem tudtak bennünket megverni. Nem szabad olyan óriási hibákat elkövetnünk, mint legutóbb a Taksony ellen. Eddig csak idegenben nyertünk, mintha nem lenne a srácokon teher az idegenbeli meccseken – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője. Krnács Richárd visszatérhet a kapuba, Katona György eltiltása lejárt, Huszár Gergő is felépült, de játékát nem kockáztatnák.