Éltek a lehetőséggel: első A csoportos szezonját zárta a szegedi Jáhni Zsófia és Vári Zita

Fejlődött. Jáhni Zsófia (labdával) úgy érzi, a viszontagságos szezon ellenére jó évet zárt. Fotó: MKOSZ

Tavaly nyáron két szegedi kosárlabdázóval erősített a PINKK-Pécs NB I/A csoportos csapata, amely a Szeged KE-től szerződtette Jáhni Zsófiát és Vári Zitát. A pécsi csapat nem a legzökkenőmentesebb idényen van túl, de végül kiharcolta a bennmaradást.– Tudtam, hogy nehéz lesz a feladat a szegedi csapatnál töltött évek után, de ahhoz képest, amire számítottam, jobban sikerült – kezdte Jáhni Zsófia, aki az előző nyáron igazolt a női kosárlabda NB I/A csoportjában szereplő PINNK-Pécshez. Zsófira a B csoportos csapatban is számítottak, így hasznos percekkel gazdagodhatott a szezon során.– Megkaptam az esélyt arra, hogy fejlődjek, pozitívnak tartom az első évet. Az MTK a mumusunk volt egész évben, a szezon második felére pedig szétestünk. Szerencsére az utolsó meccsre összeszedtük magunkat, és sikerült bennmaradnunk, de nem volt jó élmény ezért küzdeni – tért ki arra, hogy csapata csak a play-out során harcolta ki a bennmaradást a fővárosi kék-fehérek ellen.Zsófi az alapszakaszban 21 mérkőzés alatt több mint 28 percet tölthetett a pályán átlagban, ami alatt 7 pontot, 4 lepattanót és 1,7 gólpasszt átlagolt, míg Zita az alapszakaszban 17 meccsen átlagban 22,4 percet játszhatott, 6,7-es pont-, 2,4-es lepattanó- és 1,1-es gólpasszátlagot produkálva.– Nagyon élveztem ezt az évet, úgy érzem, sokat tanultam ez idő alatt – kezdte Vári Zita. – Sok segítséget kaptam, sok különedzésem volt. Megilletődve érkeztem, de abszolút elégedett vagyok a szezonnal, számomra egy jó kezdőév volt. Függetlenül az U20-as szabálytól, úgy érzem, megkaptuk a kellő perceket az edzésmunkánknak és alázatunknak köszönhetően – értékelt Vári Zita.Az MTK elleni párharcról elmondta, az év közbeni sérülések és játékoscserék miatt a szezon végén kijött a fizikai és mentális fáradtságuk, így jobb helyezést is elérhettek volna. Hozzátette, szívesen maradna a klubnál, és úgy tűnik, a következő szezont is a PINKK-nél kezdheti meg – az alapozásig sem telik azonban tétlenül a szünet számára, hiszen az Európa-bajnokságra és világbajnokságra készülő U18-as válogatott bő keretében kapott helyet, így fontos kihívások várhatnak rá.