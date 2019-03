Elvetik az esélylatolgatást: Siha Zsolt nem tartja helyesnek a hosszú bajnoki szünetet

Góra Márk (jobbra) az egyik új fiú. Fotó: Daru Andrea

A SZEOL SC téli átigazolásai



Érkeztek: Nikola Makszimovics (Cegléd), Kalmár Ferenc (Tiszakécske), Gajda Márkó (Csákvár), Góra Márk (Puskás Akadémia), Joshua Antman (Grosics Akadémia).



Távoztak: Göncző László, Szabó Attila (mindketten Makó), Bozóki Richárd, Papp Ádám (mindketten Tiszasziget).

Zsinórban négy győzelemmel zárta az őszi szezont a SZEOL SC, közte olyan sikerekkel, mint a Szeged-GA és az Iváncsa elleni idegenbeli győzelem. A jó forma kitartott a télre is, amikor kilenc edzőmeccsükből nyolcat is megnyertek, többek között a Keleti csoport éllovasát, a Szolnokot is legyőzték.– Az önbizalmunk és a hangulat jobb lett, bár az eredmény nem a legfontosabb az edző- meccsek során, innentől kezdve nem jelent semmit. Rettentő hosszú ez a több mint 90 napos szünet bajnoki meccs nélkül, nem tartom helyesnek, hogy egy év alatt 7 hónapban vannak meccsek, 5 hónapban pedig nincsenek. Várjuk a rajtot, motiváltak a srácok – kezdte Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.A kék-feketék hátránya mindössze négy pont az éllovas Szentlőrinc mögött. – Tavaly egy ponttal volt kevesebbünk, mégis három csapat is előttünk volt. A Tiszakécske és a Pécs előttünk járt minden szempontból, nem láttunk esélyt arra, hogy őket elkapjuk. Nem abban gondolkozunk, mennyi esélyünk van, meccsről meccsre tervezünk. Nincs rajtunk nyomás, de minden egészséges sportembernek az a célja, hogy megpróbáljon nyerni. Összességében továbbra is a Szeged-Grosics Akadémia a csoport favoritja, de Szentlőrincen is jó szakmai munka folyik – tette hozzá a szegediek trénere.A téli érkezők főképp a támadásban segíthetnek a SZEOL SC-nek, a csapathoz visszatért többek között Nikola Makszimovics, a gárda korábbi szélsője. Beretkáék a Budapest Honvéd II. ellen rajtolnak vasárnap az SZVSE-stadionban. – Eddig háromból háromszor megvertük őket, bár ellenfelünk nem véletlen áll ott a tabellán, ahol. Nem kellemes ellenfél, korszerű futballt játszanak – zárta a SZEOL SC edzője.