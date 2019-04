Emberhátrányban is nyert a Tiszasziget a megyeegyben

Eredmények, 23. forduló

A megyei I. osztály 23. fordulója már péntek este elrajtolt: a villanyfényes kiesési rangadó döntetlent hozott - a Székkutas egy büntetőt is elrontott, végül azonban egy pontot el tudott vinni az FK Szeged vendégeként.A Tiszasziget megszenvedett, de nyerni tudott Zsombón: pedig a listavezető a második félidő elején emberhátrányba került Rádi kiállítása miatt, ám Drágity egy szabadrúgásból szerzett bombagóllal mégis előnyhöz juttatta csapatát, majd Rutai biztosította be a győzelmet.Szintén idegenben tudott nyerni a Röszke és a Kiskundorozsma is: előbbi a Szőreget, utóbbi pedig a Csongrádot verte. A SZVSE továbbra is dobogós, miután legyőzte a HFC II.-t, a Makó II. pedig az UTC-t verte hazai pályán.FK 1899 Szeged - Székkutas 1-1 (1-0)Gól: Palócz, ill. Szabó I.Zsombó - Tiszasziget 0-2 (0-0)Gól: Drágity, Rutai.Makó II. - UTC 2-1 (1-1)Gól: Megyesi, Bakos, ill. Zsibrita.SZVSE - HFC II. 3-1 (1-0)Gól: Pócs D., Hatvani (2), ill. Győrfi.Csongrád - Kiskundorozsma 1-2 (1-1)Gól: Juhász S., ill. Papp N., Puskás.Szőreg - Röszke 1-2 (0-1)Gól: Csikós, ill. Márki, Szűcs D.