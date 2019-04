Emberhátrányban is nyert a Tiszasziget a megyeegyben, gyorsan eldőlt a megyekettes rangadó - minden megyei eredmény itt!

Eredmények



megye I, 23. forduló

A bajnokság állása



1. Tiszasziget 22 17 3 2 69 – 12 54

2. Algyő 21 16 2 3 49 – 14 50

3. SZVSE 22 13 4 5 57 – 24 43

4. Bordány 22 13 2 7 49 – 27 41

5. Röszke 21 13 0 8 43 – 29 39

6. Kiskundorozsma 21 11 1 9 29 – 27 34

7. Szentes 22 10 3 9 28 – 29 33

8. Szőreg 21 9 5 7 33 – 25 32

9. Csongrád 21 10 1 10 29 – 33 31

10. HFC II. 21 8 2 11 38 – 47 26

11. Makó II. 22 6 6 10 28 – 37 24

12. UTC 22 6 3 13 30 – 51 21

13. Székkutas 21 3 4 14 28 – 70 13

14. Zsombó 22 3 2 17 23 – 61 11

15. FK 1899 Szeged 21 2 4 15 19 – 66 10

Megye II., 22. forduló

Móravárosi Kinizsi-Deszk 0-5 (0-1)

Szeged, Sándor Csikar Grund, 20 néző. Vezette: Burzon Márk (Gargya, Cseh).

Móravárosi Kinizsi: Schmidt – Valaczkai, Kiefer (Vér), Lakatos, Laczi Z., Mezei, Longa, Klippel, Laczi N., Nikolényi, Bacsa. Edző: Gerebicz Attila.

Deszk: Nagy – Gémes, Győri, Kálmán, Major, Gyenizse (Huszti), Adamov, Török, Papp, Kozma (Bertalan), György (Király). Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Major (37., 53., 64., 70.), Gémes (90.).



Baks-Csanytelek 3-2 (1-0) Baks, 80 néző. Vezette: Kádár-Németh Zoltán (Bozóki, Nagy G.). Baks: Koós – Ormándi (Szőke), Nana M., Mihály, Tóbiás, Vári, Vincze N. (Papp M.), Tóth Cs., Nana R. (Bürgés), Martók, Határ. Játékos-edző: Tóth Csaba. Csanytelek: Boda – Gémes P. (Magyar), Siha, Faragó, Moszheim, Huszák, Czombos, Bartus R. (Tolnai), Gyöngyi, Forgó, Tóth A. (Kurucz). Edző: Dósa-Rácz Pál. Gólszerzők: Mihály (3., 57.), Nana M. (55.), ill. Huszák (68., 88.). Jók: Mihály, Határ, Koós, ill. Huszák, Moszheim, Boda. Jók: senki, ill. mindenki.

Balástya-Tömörkény 1-0 (0-0)

Balástya, 50 néző. Vezette: Dobó Attila (Szabó L., Mígh).

Balástya: Kertész – Madár (Papp D.), Veress, Hauk (Tóth D.), Gajdacsi, Vámos T., Vámos N., Tóth G., Kiss A., Bárkányi, Gyémánt (Batancs). Edző: Nyerges Dániel.

Tömörkény: Sallai Sz. – Ocskó (Losoncz), Janó, Fodor, Bugyi, Czbolya (Gila), Dombi (Gulyás), Rostás Cs. (Magyar), Boldog (Potor), Bánfi, Juhász K. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerző: Gajdacsi (65.).



Üllés-St. Mihály​ 2-4 (0-3) Üllés, 50 néző. Vezette: Hegyesi Gábor (Hegyi, Fodor). Üllés: Szalai – Kormos A., Bodré, Király, Pekurár, Jánk (Mészáros M.), Zádori D., Zámbó, Czékus (Donciu), Vass Á. (Lehoczki), Vass A. (Gyuris M.). Megbízott edző: Király Zsolt. St. Mihály: Garamvölgyi – Csobán R., Csobán K., Hatala (Ocskó), Szabó D., Belaidi, Papp T., Baján, Olajos, Hufnágel (Szántai), Fábián-Saleh. Edző: Kohlrusz Oszkár. Gólszerzők: Kormos A. (82., 85.), ill. Belaidi (7.), Olajos (27.), Baján (38., 66.). Jók: senki, ill. Olajos, Baján. Földeák-Csengele 2-3 (1-2) Földeák, 50 néző. Vezette: Hilák Dániel (Dobó, Bálint). Földeák: Molnár Z. – Molnár J., Orosz G., Horváth, Cseszkó, Tari (Barta), Gilinger, Orosz A., Tóth (Molnár Zs.), Megyaszai (Varga), Debreczeni. Játékos-edző: Varga Dániel. Csengele: Cserháti – Dékány, Tóth Sza. (Kiss), Ornyik (Lesták), Varga (Gurdics), Csáki, Lévai (Kányási), Józsa, Kulcsár, Nagy T., Nagy I. (Csige). Edző: Kun-Szabó Tibor. Gólszerzők: Tóth (40.), Debreczeni (60.), ill. Kulcsár (2., 13.), Lévai (80.).

Nagymágocs-Mindszent 1-0 (1-0) Nagymágocs, 80 néző. Vezette: Szeri Tamás (Bozóki, Nagy). Nagymágocs: Szenti – Bús, Tóth Cs., Varga D., Mátyus, Piti (Dovics Á.), Bárkai, Makai, Kanász, Kovács (Szabó), Dovics M. Edző: Vadász Béla. Mindszent: Luca – Szőke, Terbán, Ménesi, Galambosi, Becsei, Kispál (Varga), Bihari, Papp (Hős), Sziver, Csatlós. Edző: Szél István. Gólszerző: Dovics M. (35.). Jók: mindenki, ill. senki. Jók: Tóth, Debreczeni, ill. Kulcsár, Csáki, Józsa, Ornyik. Jók: Bárkányi, Kiss A., Gajdacsi, ill. senki.

A megyei I. osztály 23. fordulója már péntek este elrajtolt: a villanyfényes kiesési rangadó döntetlent hozott - a Székkutas egy büntetőt is elrontott, végül azonban egy pontot el tudott vinni az FK Szeged vendégeként.A Tiszasziget megszenvedett, de nyerni tudott Zsombón: pedig a listavezető a második félidő elején emberhátrányba került Rádi kiállítása miatt, ám Drágity egy szabadrúgásból szerzett bombagóllal mégis előnyhöz juttatta csapatát, majd Rutai biztosította be a győzelmet.Szintén idegenben tudott nyerni a Röszke és a Kiskundorozsma is: előbbi a Szőreget, utóbbi pedig a Csongrádot verte. A SZVSE továbbra is dobogós, miután legyőzte a HFC II.-t, a Makó II. pedig az UTC-t verte hazai pályán.FK 1899 Szeged - Székkutas 1-1 (1-0)Gól: Palócz, ill. Szabó I.Zsombó - Tiszasziget 0-2 (0-0)Gól: Drágity, Rutai.Makó II. - UTC 2-1 (1-1)Gól: Megyesi, Bakos, ill. Zsibrita.SZVSE - HFC II. 3-1 (1-0)Gól: Pócs D., Hatvani (2), ill. Győrfi.Csongrád - Kiskundorozsma 1-2 (1-1)Gól: Juhász S., ill. Papp N., Puskás.Szőreg - Röszke 1-2 (0-1)Gól: Csikós, ill. Márki, Szűcs D.Bordány-Szentesi Kinizsi 3-0 (0-0)Gólszerzők: Nagy Torma (70.), Kis L. (71., 82.).A SZVSE II.–Kiszombor megyekettes bajnoki mérkőzés elmaradt, mert a vendégek nem álltak ki, így várhatóan a szegediek 3–0-s győzelmet könyvelhetnek majd el. A Kiszombornak ez volt a szezonban a második olyan mérkőzése, amelyen nem jelent meg – az első ilyen alkalom a Baks elleni idegenbeli találkozójuk volt –, így ha ez még egyszer megtörténne, kizárnák a csapatot a bajnokságból.Makó, 100 néző. Vezette: Maurer János – gyengén (Kovács, Juhász).ContiTech-Apátfalva: Fazekas 6 – Somogyi 6,5 (Horváth 6,5), Kis 7 (Sinoros-Szabó –), Bán 6,5, Rakity 7, Béres 7, Köteles 6,5, Varga Á. 6,5 (Rékasi –), Bány 7, Varga Cs. 6,5, Juhász 6,5 (Helembai –). Edző: Koczkás Zoltán.Mórahalom: Kocsispéter 7 – Malatinszki 7 (Babarczi –), Németh 7,5, Horváth 7,5, Szekeres 7 (Tari –), Király 7,5, Hevesi M. 7,5 (Kiss –), Savanya 7,5, Bokányi 7,5, Dobák T. 7 (Dobák A. –), Dobák N. 7,5 (Nyári 6,5). Edző: Hevesi Tibor.Gólszerzők: Bokányi (26.), Malatinszki (28.), Nyári (89.).Koczkás Zoltán: – Négy meghatározó játékosunk hiányzott a rangadóról, de így is helytálltunk. A két perc alatt kapott két gól után csak futottunk az eredmény után. Egy jogos tizenegyest nem kaptunk meg.Hevesi Tibor: – Sikerre éhesen játszottunk. Köszönjük szurkolóink biztatását!