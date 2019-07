Emlékezetessé tette a jubileumot az Ichiro Kyokushin Sportegyesület

Éppen 25 éve alapította meg klubját, az Ichiro Kyokushin Sportegyesületet Szegeden Kardos Imre, aki ekkor kezdte el népszerűsíteni a kyokushin karatét a városban. A sportvezető nem csupán a szegedi klubot, hanem a Magyar Kyokushin Szövetséget is vezeti, valamint nagy szerepe volt abban, hogy 2011 után (amikor Szeged adott otthont a rangos eseménynek) idén is Magyarország rendezhette meg az Európa-bajnokságot, amelynek most Győr volt a házigazdája.



Tizenkilenc ország mintegy 500 versenyzője vett részt a tornán, amelyet több korcsoportnak, így a gyerekeknek, a felnőtteknek és a szenioroknak is megrendeztek. Az európai országok képviselői mellett két japán vezető mester is részt vett az Eb-n.



A szegedi színeket öt versenyző képviselte: Fercsákné Kubatovics Klaudia, Herman Krisztofer és Kószó Ádám kumiter versenyszámban, Fercsák Róbert és Benedek Péter kata versenyszámban volt ott az Eb-n.



A harcművészetet immáron tizenkét éve gyakorló Fercsákné Kubatovics Klaudia feketeövesként a szenior nők között állhatott fel a dobogó harmadik fokára, mellette pedig szintén bronzérmet szerzett a serdülők mezőnyében induló, szegedi színeket képviselő Kószó Ádám is, akinek ez volt az első nagyobb versenye, és rögtön egy csillogó éremmel zárta azt.