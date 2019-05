Érmekkel jöttek haza a szegedi kickboxosok és az egyetemi pingpongosok

Ausztriában jártak. A szegedi kick-box versenyzők Mattersburgból érmeket hoztak haza. Fotó: Combat

Nagyszerűen szerepeltek a szegedi pingpongos hallgatók a magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságon. Összesen 9 dobogós helyezést értek el a szegedi egyetemisták, ebből kétszer a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel. Ennek megfelelően az összesített pontversenyben is a Szegedi Tudományegyetem végzett az élen.Eredményeik, férfi csapat: 1. Szegedi Tudományegyetem I. (Varga Csaba, Biedermann Dániel), 5–8. Szegedi Tudományegyetem II. (Nagy Bence, Krajczár Dávid). Férfi egyes: 2. Varga Csaba, 5–8. Biedermann Dániel. Férfi páros: 1. Varga Csaba, Biedermann Dániel, 5–8. Nagy Bence, Krajczár Dávid.Női csapat: 2. Szegedi Tudományegyetem I. (Halász Ella, Brindza Ágnes), 3. Szegedi Tudományegyetem II. (Fuderer Dalma, Szórád Henrietta). Női egyes: 2. Halász Ella, 3. Szórád Henrietta, 5–8. Fuderer Dalma. Női páros: 2. Fuderer Dalma, Szórád Henrietta, 3. Halász Ella, Brindza Ágnes.Eredményeik, Bíber Pál-emlékverseny, Szolnok, elsők: Sisák Dániel (33 kg), Rafael Ábrahám (40 kg); másodikok: Kónya Ádám (35 kg), Nagy Boglárka (63 kg), Túri Alex (73 kg); harmadik: Andódi Marcell (50 kg); ötödik: Andódi Bálint (50 kg).Ifjúsági Európa-kupa, Kolozsvár (Románia), ötödik: Sipos Dorina (63 kg).Ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 24. forduló: PICK Szeged (1.)–Dabas (2.) 29–24 (15–10)PICK Szeged: Marczika – Nagy B. 1, Csányi 5, Bajusz B. 4, Csiki Cs. 2, Tőkés 6, Lőrincz 1. Csere: L. Krivokapics (kapus), Józsa 1, Kosik, Rea 4, Balán 1, Kurai 2, Dobay 1, Szabó B. 1, Oltványi. Edző: Velky Péter.Az ausztriai Mattersburgban rendezték meg az ASVÖ Junior Challenge elnevezésű kick-box versenyt. Az idén 5 ország 32 klubjának közel 200 versenyzője csapott össze a trófeákért.A szegedi Combat „D" SC nyolc versenyzőt indított, akik közül ketten most indultak életük első külföldi versenyén, így az izgalmuk némileg befolyásolta a képességeiket. Az ifjú versenyzők 3 szabályrendszer küzdelmeiből 8 arany-, 4 ezüst- és 7 bronzérmet hoztak haza.Eredményeik, point-figthing, kadett I. (10–12 évesek), fiúk, 47 kg: 2. Nádasdi- Vad Tamás; kadett II. (13–15 évesek), lányok, 46 kg: 1. Kovács Fanni, 50 kg: 1. Németi Zsófia; fiúk, 57 kg: 3. Ábrahám Zoltán; kadett II., lányok grand champion (a súlycsoportok győztesei küzdenek meg egymással): 3. Kovács Fanni.Light-contact, kadett (10–15 évesek), lányok, 46 kg: 1. Kovács Fanni, 50 kg: 1. Németi Zsófia; fiúk, 42 kg: 3. Juhász Kevend, 42 kg: 3. Gazsó Ármin, 47 kg: 1. Gazsó Ákos, 2. Nádasdi-Vad Tamás, 57 kg: 3. Ábrahám Zoltán, 63 kg: 2. Németi Bálint.Kick-light, kadett (10–15 évesek), fiúk, 42 kg: 1. Juhász Kevend, 3. Gazsó Ármin, 47 kg: 1. Nádasdi-Vad Tamás, 2. Gazsó Ákos, 57 kg: 1. Ábrahám Zoltán, 63 kg: 3. Németi Bálint.Felkészítő edzők: Tóth Gábor, Szabó Norbert és Mamedov Csaba.A Szarajevóban megrendezett Basket Cupon vett részt a Naturtex-SZTE-Szedeák 2006-os korosztályos csapata. A meccseken 15 fő szerepelhetett, és hétperces negyedekkel, futó órával játszottak. Márkus Attila és Vezsenyi Zsolt csapata a csoportkörben a szlovén Gorenja Vastól kikapott (38–33), majd a bosnyák Realway csapatát legyőzte (19–36), viszont a második napon a szintén szlovén Ajdovšcina elleni vereség azt jelentette (25–35), hogy véget ért számukra a torna. A szegediek így is értékes tapasztalatokkal térhettek haza Boszniából. A csapat tagjai: Bartos Bence, Bóka Viktor, Csonka Andor, Csonka Kornél, Domonkos Ádám, Krisztin Kartal, Lőrincz Boldizsár, Mészáros Tamás, Mihályi Patrik, Nagy Dávid, Papp Botond, Simon Levente, Vajda Denis, Vilmányi Márton.A Szegedi RSE szervezésében rendezték meg Szegeden az országos minibajnokság döntőjét, ahova a legjobb 12 leány és fiúcsapat jutott be nyolc tornát követően. A házigazda egyesület mindkét nemben érdekelt volt.A szegedi vonatkozású eredmények a következők, Dunszt Ferenc U13 országos bajnokság, döntő, Szeged, fiúk: Szolnoki Sportcentrum–Szegedi RSE 1:2, Szegedi RSE–Felsővárosi Fésüs FRA 2:1, Szegedi RSE–RÖAK Kaposvár Kék 0:2, Sümeg-Dabronc–Szegedi RSE 0:2, Szolnoki Sportcentrum–Szegedi RSE 2:0. A szegedi fiúcsapat a hatodik helyen zárt.Őryné Merő Nóra U13 országos bajnokság, döntő, Szeged, lányok: Szegedi RSE–KESI A 2:1, BVSC-Zugló–Szegedi RSE 3:0, Szegedi RSE–Vasas Kék 2:0, Vasas Piros–Szegedi RSE 2:0, Szegedi RSE–KESI A 0:2. A szegedi csapat a nyolcadik helyen zárt.Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 23. forduló:KSI (2.)–Tiszavirág-Szegedi VPS (13.) 30–1 (10–0, 5–0, 8–0, 7–1)A szegedi gólszerző: Kresák K.Debrecen (5.)–Legrand-Szentes (9.) 16–15 (5–4, 2–6, 6–3, 3–2)A szentesi gólszerzők: Mácsai G. 6, Kasza D. 4, Bozó P. 3, Barna M., Gut Zs.Benu fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 23. forduló: KSI (1.)–Rossmann-Szegedi VPS (8.) 15–5 (4–1, 3–0, 4–2, 4–2)A szegedi gólszerzők: Antal Cs. 2, Szporny, Savanya B., Berkó Á.Debrecen (9.)–Legrand-Szentes (7.) 16–17 (4–3, 4–4, 4–6, 4–4)A szentesi gólszerzők: Kasza D. 8, Mácsai G. 4, Barna M. 2, Zsoldos Kádár I. 2, Rébeli Szabó Á.Benu fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 23. forduló: KSI (1.)–Mercedes-Szegedi VPS (10.) 15–8 (3–1, 5–2, 3–4, 4–1)A szegedi gólszerzők: Leinweber O. 2, Horváth V., Körtvélyessy V., Meleg R., Körmendi Z., Pörge Zs., Sallai Sz.Debrecen (13.)–Legrand-Szentes (12.) 10–15 (2–3, 3–4, 3–4, 2–4)A szentesi gólszerzők: Makán R. 8, Czirbus O. 2, Félegyházi Török J. 2, Bánfi K., Varga M., Bán L.Benu leány ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 20. forduló: Csongrád VVSE (12.)–Eger (4.) 4–27 (1–7, 0–7, 0–8, 3–5)A csongrádi gólszerzők: Forgó J. 3, Varga Z.BVSC (6.)–Yordo-Szentes (3.) 7–10 (3–1, 1–2, 2–3, 1–4)A szentesi gólszerzők: Szabó K. 2, Czirbus D. 2, Bocskay E. 2, Dömsödi D. 2, Kudella P., Korom R.Benu leány serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 20. forduló: Csongrádi VVSE (11.)–Eger (6.) 2–19 (0–4, 0–4, 1–4, 1–7)A csongrádi gólszerzők: Varga Z., Tyukász A.BVSC (3.)–Yordo-Szentes (2.) 11–10 (4–2, 2–2, 1–3, 1–1, ötméteresekkel: 3–2)A szentesi gólszerzők: Dömsödi D. 5, Mácsai K. 2, Bocskay E., Fodor F., Mácsai E.Benu leány gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 20. forduló: Csongrádi VVSE (9.)–Eger (11.) 15–8 (4–1, 4–1, 3–3, 4–3)A csongrádi gólszerzők: Tyukász A. 5, Hegedűs G. 4, Somodi R. 2, Erdélyi L., Kókai L., Kátai-Benedek H., Kacziba A.BVSC (2.)–Yordo-Szentes (3.) 10–1 (2–0, 4–0, 2–1, 2–0)A szentesi gólszerző: Mácsai E.