Érmes lesz az FKSE-Algyő, bajnok lett a Pick U23-as csapata

Tartalékosan is nyertek

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 26. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Földi, Arató.KŐHÁZI 7, Nagy L. 3, Boros 5/3, Horváth ZS. 8, ZSÍROS 16. Csere: FARKAS L. 17, Ódry K.Földi Alexandra.– Gratulálok a lányoknak, nemcsak ehhez a mérkőzéshez, hanem az egész szezonhoz. Ahogy ezen a meccsen, úgy a szezon második felében is hullámzó volt a teljesítményünk. Örülök, hogy a hazai pályán veretlenek tudtunk maradni és egy szoros mérkőzésen győzelemmel zártuk a szezont. Itt szeretném megjegyezni, hogy a győzelem ellenére kicsit szomorkásak voltunk, hiszen célunkat, amelyet a zsinórban 12 nyert meccs után fogalmaztunk meg és tűztünk ki, nem sikerült elérnünk. Sajnos szezon közben becsúszott két olyan vereség is, amely ehhez vezetett. Ha azt nézzük, tulajdonképpen egy kosárral maradtunk le a harmadik helyről. Ettől függetlenül azt gondolom, nagy dolog, hogy 12 győzelemmel kezdtük a szezont, azaz minden csapat ellen nyerni tudtunk. Ha valaki az elején azt mondja, ez így lesz, talán el se hittük volna. Arról nem is beszélve, hogy hazai pályán a B csoport mérkőzésein nem akadt ellenfelünk. Megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem játékosaimnak az egész szezon során nyújtott munkát, a vezetőségtől és kollégáktól a támogatást, illetve a kemény magnak, a szülőknek a szurkolást, akik sok idegenbeli meccsre is elkísértek bennünket, de a hazai pályán talán egy mérkőzést sem hagytak ki. Összességében azt gondolom, egy viszonylag sikeres szezont zártunk, és számomra ez a csapat bronzérmes.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 21. forduló. Békés, 250 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Nagy – Balda 3, Németh 7/1, Dolezsál, Árpási 2, John 5,Temesvári 3.Kiss O. 1 (kapus), Magyar, Varsandán 2, Sunajko 2, Mezei 1, Lőrincz 1, Vass.Herbert Gábor.– Értékes emberekkel dolgozom, büszke vagyok, hogy a szezon végén megérdemelt érem kerül a nyakunkba!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 21. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Győr, Hadas.Fehér,Gyovai, Bató 8/3, Szabó 2, Gindeli, Vér 1, Spéth 6, Maláti 3, Szécsi 1, Csoknyai, Zsikó 6/3, Tóth, Cseh.Vojkovics Gyula.– Az első félidőben nem volt csapatjátékunk, és gyors gólokat sem tudtunk szerezni, hiszen a védekezésünk nem volt az igazi. A második félidőre a játék minden elemében jobbak voltunk, de a hajrára elfogytunk. Sajnálom ezt a vereséget, az első félidőben buktuk el a találkozót.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 21. forduló. Balmazújváros, 100 néző. Vezette: Sándor, Szabó.Kölcze – Aracsi 2/1, Egervári 1, Draxler, Mikó, GERCSÓ 5/2, Zsilák.Hernádi (kapus), Vér, RÓZSA 5, KOZMA 7, Fejes.Avar György.– No komment!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Szeged, Etelka sor, 75 néző. Vezette: Fehér, Répás.Gémes – Nagy B. 2, Csányi 4, Szabó B. 1, Oltványi 4, Szilágyi 5, Lőrincz 1.Kucsera(kapus), Józsa 2, Csiki Cs. 1, Rea 4, Bajusz B. 1, Balán 6/4, Kurai, Tőkés 2, Kosik 1/1.Velky Péter.– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, hamar 7–1-re vezettünk. Ezután jött egy kis rövidzárlat, a támadások befejezésénél sok hibát vétettünk, ezt kihasználva az ellenfél feljött 9–9-re. Ezt követően ismét jól működött nálunk minden, így 20–12-vel mentünk a félidei szünetre. A második játékrészben tartottuk előnyünket, és fölényes győzelmet arattunk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.Molnár 7, Majdán, Kovács A. 3, Kovács D., Sebők, Tóth, Huszák 1, Losonc 4, Zvolenszki 3, Blaskó 4, Felföldi, Héjja 8, Bíró.Losonc László.– Jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel, illetve pontos támadójátékkal már az első félidőben eldöntöttük a meccset, a második játékrészben pedig nem engedtük ki a kezünkből a győzelmet.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Túrkeve, 110 néző. Vezette: Csörgő, Vitális.Dani – LESZKOVÁN 6, Vörös 3, HEGYI 6, Vass 2, Veréb 4, Zsiga 1.Pádár 2, Lajtár, Szabó.Gera Norbert.– A beállósok és a balkezes játékosok hiányában a taktikai lehetőségeink korlátozottak voltak. A második félidő közepére fizikálisan is elfáradtunk, és a hibáinkat kihasználva átszaladt rajtunk az ellenfél.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.FODOR, Kovalcsik, Jakab (kapusok), SZŰCS 6/2, Kovács, Nagy 2, Karácsonyi, CSÁNYI 4, Bacsa, Fehér 1, Bognár, CZIFRA 3, Sebestény 2, BESENYI 5.Komáromi Endre.– 0–6-os kezdés után igazoltuk, hogy a döglött ló is feltámadhat néha.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző.Vezette: Bugyi, Nász.Ádász – Török 8 Nagy 7, Lukács 5, Szabó 5, Székesi, Bagi 4.Áncsán (kapus), Dankó 5, Blaskovics 1, Becsei 1, Kandó, Kovács, Földesi L., Vörös.Dankó Ervin.– Álmosan kezdtünk. Nem találtuk a játék ritmusát. Amikor igen, akkor meggyőző volt a fölényünk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Csige, Körmendi.Kádár, Stefanik, Bozsó 4, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 6, Hadobás 6, Nagy 4, Szél 3, Szűcs, Rácz, Czirok.Szabó Attila.Csáki 2/1, Körmendi, Molnár 1, Pördi, Zsemberi, Baranyi 2, Kertész 3/1, Lantos 2, Kovács 1, Lukács 3, Farkasinszki 5, Szöllősi 1, Balog 4/4, Tóth 4, Gyovai.Zsadányi Sándor.– Hoztuk a kötelezőt egy borzalmas mérkőzésen, így még életben tartottuk reményeinket.Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 6. forduló. Debrecen, 100 néző. Vezette: Madarasi, Sándor.Molnár – Szedmák 1, Palotás 3, Boros 5, Somlai 2, Blank 1, Farkas.Zsigri, Berki 2, Bicskei 1, Lihotzky, Török, Vidovics.Csányi László.Férfi vízilabda OB I/B, alsóházi rájátszás, 6. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Kádár, László.UJHÁZI – Kürtösi 1, Józsa 1, BARNA T. 3, BENKŐ 5, Barna D., Vígh.Rácz-Fodor 1, Pölös, Oláh, KŐSASVÁRI 1.Szabó Tamás.– Sok hiányzóval érkeztünk, a centerünket korán kiállították, de a tartalékos csapatom nagyon érett játékot mutatott be. Ha az ellenfél közeledett hozzánk, mindig tudtunk újítani. Fiatal játékosaink is felnőttek a feladathoz.