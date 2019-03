Érmet érhet az Eb-álom: Márton Anita címvédőként kezd a ma esti selejtezőben, vasárnap döntő

19 méter fölé szeretne kerülni. Duplán címvédőként várja az Eb-t Márton Anita. Fotó: MTI

Épp pályabejárás közben értük utol Márton Anitát, és éreztük a hangján a lelkesedést, amit meg is erősített. Nem csoda: egy éve, a történelmi aranyérmet hozó világbajnokság óta nem szerepelt ilyen nagy viadalon a szegedi atléta, aki térdsérülését követően, féléves kihagyás után tér vissza a nemzetközi mezőnybe.– Pár perce is megölelt az egyik riválisom, annyira örült a visszatérésemnek, és kérdezgette, hogy vagyok – mesélte Anita, miközben átnézte a glasgow-i fedett pályás Európa-bajnokság helyszínének minden fontos szegletét.– A súlylökő társaság nagyon barátságos, mindenki jóban van mindenkivel, barátként üdvözöljük egymást, csoportképeket is rendszeresen készítünk. Kellett már az impulzus, amelyet ez a közeg ad, nagyon örülök, hogy itt vagyok.Az öröm érthető, hiszen különleges viadalról van szó: a szegedi klasszis diadalmaskodott az előző két kontinensviadalon, vagyis duplán címvédőként várja a megmérettetést. Ma este a selejtezővel kezd, ahol a 18,20 méteres eredményt legalább el kell érni, és a legjobb nyolc eredményt elérő atléta kerül a vasárnap 13.20-kor kezdődő fináléba. A döntős szereplés kiharcolása nem okozhat gondot.– Szeretnék nyugodtan készülni, így első vagy második próbálkozásra meg akarom lökni a továbbjutást érő eredményt. A döntőbe várható mezőnyből többen is nagyon hasonló szezoncsúccsal várjuk az Eb-t, így nehéz jósolni vasárnapra, minimális különbségek lehetnek. Az idei legjobb lökésemmel szeretnék 19 méter fölé kerülni, ami érmet érhet.A legutóbbi edzésem alapján jó formában vagyok, de minden téthelyzetben dől el. A technikámra kell figyelnem, hiszen az nem volt tökéletes eddig – nyilatkozta Márton Anita.