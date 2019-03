Érték, ítélet

Nem lettünk ettől világbajnokok. Nem lett jobb ettől a magyar labdarúgás. Nem lett jobb ettől az utánpótlásképzés. Nem lett jobb a magyar első osztály színvonala. Nem kell még több stadiont építeni.



De így voltam a szlovákok elleni meccs után is, amikor kikaptunk. Nem bontattam volna le egy stadiont sem, nem zárattam volna be az akadémiákat, nem függesztettem volna fel az NB I-et, és nem küldtem volna el dolgozni a bányába a válogatott labdarúgókat.



Helyén kezelni egy eredményt: ez az, ami nekünk nagyon nehezen megy. Kapunk egy értéket, és nagyon messze a realitástól azonnal szélsőséges ítéletet mondunk róla.



A középutat még véletlenül sem célozzuk meg, inkább jól odadörgölünk – ha pozitív az eredmény, azé', ha negatív, akkor meg azé'.



Na és akkor mi történt most valójában? Az, hogy megvertük a világbajnoki ezüstérmest, és versenyben maradtunk a részben saját rendezésű Európa-bajnokság E jelű selejtezőcsoportjában az első két helyért. Egyedül



Azerbajdzsánnak nincs pontja a kvintettben, mellettünk Szlovákia, Wales és Horvátország is 3-3 ponttal rendelkezik június 8-áig, a következő körig.



Ennyi. Nem több.

De nem is kevesebb.