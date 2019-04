Értékes családot alkot Zsombó futballcsapata: 100 fiatalnak adják át a hitvallásukat

– Ugye, hogy voltunk locsolkodni? – kérdezte a zsombói futballpályán a helyi csapat utánpótlásának egyik legfiatalabb tagja. – Bizony, és milyen gyönyörű verseket kaptam tőletek! – válaszolta mosolyogva Mihálffy Amália, amikor a gyerekek edzésére érkeztünk. A kicsik trénere húsvéthétfőn nagyon büszke volt a srácokra, ahogy a csütörtök délutáni pörgős és családias hangulatú tréningen is. Később ezt hangsúlyozta Csongrád megyei futballtúránk tizedik állomásán a helyi utánpótlás vezetője, Mihálffy Zsolt is. – Egy család vagyunk! Minden meccsen, edzésen és közös programon ez a jelmondatunk, ez a hitvallásunk – mondta a szakember.És ez így is van. Szembetűnő, hogy a megyeegyben jelenleg a kiesés elől menekülő felnőttcsapatban is csak egy-két olyan játékost találni, aki nem zsombói származású, de ők is már tiszteletbeli helyiek, annyira erős és régi kötődésük van a községhez.– Csak így érdemes utánpótlást csinálni. Erős helyi közösséget kovácsolni, megszerettetni a gyerekekkel a sportágat, majd beépíteni őket a felnőttcsapatba. És persze mindent megtenni, hogy akarjanak is játszani, mert a bulizós életmódnál itt sokkal többet, értékesebbet kapnak. Egyes fiatalok ezt nem annyira becsülik meg, és lemorzsolódnak, de szerencsére mindig elég helyi játékosra tudunk támaszkodni, így U7-től U13-ig minden korosztályban indítunk csapatot a Bozsik-programban, az ovifocisokkal együtt körülbelül 100 gyermek jár hozzánk futballozni – árulta el Mihálffy Zsolt.Ehhez infrastruktúrában is minden adott, hiszen a zsombói Zetkó József Sportközpontban a nagypálya mellett van egy 60×40 méteres edzőpálya, és egy kisebb, 20×40 méteres, műfüves pálya is tervben van. Van itt még teqballasztal, egy öltözőkkel felszerelt klubhelyiség, automatikus öntözőrendszer, a nagypálya kivilágítást is kapott. Van viszont olyan tényezője is a klub működtetésének, amely nehezíti a fejlődést.– Csodáljuk, amit Bordányban véghezvittek – kezdte Mihálffy. – Ott el lehetett érni, hogy a mindennapos testnevelésbe építsenek futballedzéseket. Sajnos mi nem tudtuk ezt kiharcolni, pedig próbálkoztunk. De így is meglátszik a munkánk eredménye. Csongrád megye U14-es korosztályos csapatai közül a Móravárosi Kinizsi mellett a mi együttesünk is kiemelkedik. Kiválóan játszanak, öröm nézni a meccseiket, így bizakodóak vagyunk a jövőre nézve, őket biztosan be lehet majd építeni a felnőttek közé.A klub nagyon büszke rá, hogy amióta feljutottak a megyeegybe, nem estek ki onnan. Remélik, hogy idén sikerül kiharcolni a bennmaradást.Jó volt látni a lelkes helyi gyerekeket. Végig remek hangulatban teltek a korosztályok edzései, és nem volt megállás, sorra jöttek az ötletes, játékos feladatok. Ezúttal volt pluszhajtóerő is, két kóbor kutya ugyanis beszaladt a pályára, akik a világ legtermészetesebb dolgaként vezették a gyerekek bemelegítő futását, mintha mindig is edzőknek készültek volna. A kicsik ezt nagyon élvezték, de aztán megkapták a labdákat, és még jobban csillogott a szemük. Jöhetett a játék, de csak miután egy csatakiáltással köszöntek el tőlünk: „Hajrá, Zsombó!"