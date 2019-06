Érthetetlenül állnak a hazai szereplés előtt - A helyi erőkre alapoznának a HFC-nél

zővásárhelyi FC az NB III Közép csoportjában, így a következő szezonban a megyei I. osztályban szerepel a vásárhelyi csapat. A kék-sárgák az egész idényben kieső helyen álltak, ám az utolsó fordulókig így is volt esélyük arra, hogy elérjék a 13., bennmaradást jelentő pozíciót.



- Csalódottak vagyunk, de akkora költségvetéssel, amellyel mi bírtunk, előre borítékolható volt, hogy ez lesz a végeredmény – kezdte Horváth Zoltán, a Hódmezővásárhelyi FC elnöke. – Ennek ellenére bíztunk benne, hogy sikerül kiharcolni a bennmaradást. Ma lesz elnökségi ülés, ahol meghatározzuk a következő év koncepcióját, ami úgy gondolom, még inkább a helyi utánpótlás felé fogja eltolni a felnőtt csapat mérlegnyelvét – fogalmazott a klubelnök, aki kitért rá: ma döntenek arról is, hogy a jelenlegi szakmai stáb viszi tovább a felnőtt csapatot, vagy pedig új edző fogja felkészíteni a játékosokat a megyeegyes szezonra.



A 26 megszerzett pontjából a HFC húszat is otthonától távol szerzett, hiszen hat alkalommal is nyerni tudott idegenben Szűcs Róbert csapata, viszont május 19-ig, az utolsó előtti hazai meccsig saját közönsége előtt nem tudott három pontot szerezni a gárda.



- Az idegenbeli szereplésünkkel az égvilágon semmi gond nem volt, ami elkeserítő, az az, hogy a 15 hazai mérkőzésen mindössze hat pontot gyűjtöttünk, egy győzelem mellett három döntetlen formájában, ez egy kiesőjelölt csapattól is elfogadhatatlan. Megértem azokat a szurkolókat, akik a kilátástalan hazai szereplés miatt elpártoltak a csapattól, a vezetőség nevében is elnézésüket kell, hogy kérjem. Nem tudom, mi az oka annak, hogy hazai pályán katasztrofális szereplést nyújtott a csapat. Sok összetevős történet az, hogy idáig jutottunk. Elég komoly pechszéria is kísért bennünket, sok olyan meccsünk volt, amikor annak ellenére, hogy nem nyújtottunk rosszabb teljesítményt az ellenfelünknél, nem sikerült pontot szereznünk, illetve folyamatosan meghatározó emberek hiányoztak a csapatból sérülés miatt. Ma eldől, hogy kivel és hogyan tovább – részletezte Horváth Zoltán.



A következő szezon várható játékoskeretével kapcsolatban a klubelnök elmondta, a megyei I. osztályban csak és kizárólag hódmezővásárhelyi fiatalokra építkeznének, ebben konszenzus mutatkozik a klub vezetőségében.

- Amiben viszont vita lehet az ötfős elnökség tagjai között, az a szakmai stáb összetétele: demokratikus döntést fogunk hozni, a többség akarata érvényesül – emelte ki az elnök.



A Hódmezővásárhelyi FC a szezon során anyagi gondokkal is küzdött, azonban szerencsére ezek a gondok megszűnni látszanak. Attól nem kell tartani, hogy ne tudna elindulni a megyei I. osztályban a csapat, holott nem olyan régen még az is veszélyben forgott, hogy be tudja-e fejezni az idényt a harmadosztályban a HFC.



- Nem kérdés, hogy indítunk csapatot a megyei I. osztályban. A mostani szezonban hatodik helyen végzett második számú csapatunk játékosaira, valamint az NB III-as keret szép számú vásárhelyi futballistáira próbáljuk építeni a jövő év csapatát, illetve próbálunk további fiatal játékosokat felhozni a csapathoz – avatott be Horváth Zoltán a tervekbe.



Ha már második számú csapat, mivel egy ligában nem szerepelhet egy egyesület két csapata, így az biztos, hogy a Hódmezővásárhelyi FC II. nem játszhat jövőre a megyeegyben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne a következő szezonban is második számú csapata a Vásárhelynek.



- Elsődleges, hogy az NB-s bajnokságban szereplő U17-es és U19-es csapatok rendben legyenek, azonban amennyiben van rá lehetőségünk, akkor próbálunk indítani egy csapatot a megyei II. osztályban is – mondta érdeklődésünkre Horváth Zoltán.



A HFC 25 lőtt góljánál csak a Szekszárd szerzett kevesebbet, a vásárhelyiek legeredményesebbje a hat találatig jutott Bódai Dániel lett, míg mögötte a télen Pécsre szerződött 4 gólos Geiger Norbert végzett.