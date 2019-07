Eseménydús felkészülése lesz a Szegedi TE-nek

Magyar szuperligagyőztes, Eu­­­­rópa-kupa-3., Bajnokok Li­­gája-4. Ezzel az eredménysorral zárta az előző szezont a Szegedi TE férfi tekecsapata, és a felsorolt sikerek ismeretében kezdte el tegnap a munkát az újszegedi teke- és bowlingcentrumban.



Azt már az évzárón is tudni lehetett, milyen személyi változások várhatók az együttesnél: Jovan Csalics visszatért a szlovák Podbrezovához, míg Ernyesi Norbert elsősorban a tanulmányai miatt igazolt vissza Szerbiába. Érkezett viszont Rácz Róbert Szolnokról, aki előtte Szegváron is szerzett szuperligás tapasztalatokat.

– A bajnoki cím megvédése egyértelműen a legfontosabb cél, illetve a két nemzetközi so­­rozatban, a világkupán, majd azt követően a Bajnokok Ligájában is a négy közé jutás – mondta Karsai Ferenc klubelnök. – Jó lenne megismételni az előző évi eredményeket, de a nemzetközi mezőny folyamatosan változik, egyúttal erősödik is.



A csapat heti háromszor vé­­gez sportági edzéseket, heti egyszer pedig erőnléti tréning szerepel a programban. Augusztus 5. és 10. között a nemzetközi szövetség (NBC) ifjúsági táborának ad otthont az újszegedi létesítmény, ekkor egy edzőmeccs is lesz a fiatalok ellen. Augusztus 10-én az osztrák SK Göc érkezik Szegedre, majd augusztus 16. és 18. között jön a hagyományos podbrezovai világranglista-verseny. A bajnoki rajt előtt a csapat még részt vesz az augusztus 24-én Budapesten rendezendő Rákos József-emléktornán.