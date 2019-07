Európa-bajnok lett a szegedi asztaliteniszező, Vitsek Iván

Vitsek Iván (jobbról a második) örülhetett. Ezúttal legyőzte Yang Mint a döntőben. FOTÓ: MOATSZ

Az egész Európa-bajnokság egyik leglátványosabb mérkőzését hozta az 50 éven felüliek döntője az asztaliteniszezők budapesti tornáján, ahol Vitsek Iván 2–0-s hátrányból fordítva győzte le az olasz színekben versenyző kínai ellenfelét, Yang Mint, így Európa-bajnoki aranyérmet szerzett, ezzel korosztálya 800 indulójából bizonyult a legjobbnak.– A döntő volt a legnehezebb mérkőzésem. A 2000-es világbajnokságon játszottam az ellenfelemmel, akkor ő nyert, de ez nem számított meglepetésnek, hiszen a világranglistán állt a huszadik-harmincadik helyek környékén is – kezdte lapunknak Vitsek Iván. – Kicsit kései visszavágót játszottunk, so­­kan drukkoltak nekem a csarnokban, ez is segített ab­­ban, hogy 0–2-ről felálljak. Az első és a második szettben is volt szettlabdám, de mégis Min nyerte mindkettőt. A harmadik szettben eldöntöttem, lazábban fogok játszani, mert úgy éreztem, túl feszült vagyok a végjátékban, azért mentek el a pontok. A negyedik szettet na­gyon látványos játékkal nyertem meg, ez pedig rányomta a bélyegét a döntő szettre is – nyilatkozta a friss Eb-győztes játékos.– Nagy élmény volt ilyen szurkolótábor előtt játszani! Ismertem a mezőnyt, számítottam arra, hogy sokáig juthatok, főleg egy jó sorsolással. Megpróbálok hetente kétszer-háromszor edzeni és jó formában tartani magam, ebben persze segít az, hogy a szegedi csapattal játszom az extraligában is. Ebben a korban a kondíció is sokat számít. Összesen 11 meccset kellett játszanom, volt, hogy egy nap négyet, de sze­­rencsére voltak simább győzelmeim – tette hozzá.Az ünneplésre nem maradt sok ideje, hiszen a serdülő utánpótlás-válogatott szövetségi kapitánya rögtön indult is tovább, mert a nemzeti csapat Csehországban szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon.– A 9–12. hely valamelyikére várom a fiúkat, 50 ország indul, népes a mezőny. Jól kezdtünk, ha pedig a portugálok ellen is nyernénk, az jó pozíciót ad­hatna a kieséses küzdelmekre. Azzal nagyon elégedett lennék, ha a legjobb nyolc közé sikerülne bejutnunk.