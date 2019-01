Európai topligák értékelése, 4. rész: La Liga - Kihasználták a Real őszi csődjét

Barcelona

Csúcsformában. Messi 15 gólt szerzett az őszi szezon bajnokijain. Fotó: MTI

Real Madrid

Búcsút int az aranylabdás? Egyre több jel utal Modric távozására. Fotó: Facebook/Real Madrid

Baszk csoda

A bajnokság állása



1. Barcelona 17 11 4 2 48 – 19 37

2. Atlético Madrid 17 9 7 1 25 – 12 34

3. Sevilla 17 9 5 3 30 – 17 32

4. Real Madrid 16 9 2 5 24 – 19 29

5. Alaves 17 8 4 5 19 – 17 28

6. Betis 17 7 5 5 20 – 19 26

7. Getafe 17 6 7 4 18 – 13 25

8. Valencia 17 4 10 3 15 – 14 22

9. Girona 17 5 7 5 18 – 20 22

10. Levante 17 6 4 7 28 – 32 22

11. Celta Vigo 17 5 6 6 28 – 26 21

12. Valladolid 17 5 6 6 16 – 19 21

13. Eibar 17 5 6 6 21 – 25 21

14. Espanyol 17 6 3 8 18 – 24 21

15. Real Sociedad 17 5 4 8 18 – 20 19

16. Leganes 17 4 7 6 16 – 20 19

17. Athletic Bilbao 17 2 10 5 16 – 24 16

18. Villarreal 16 3 6 7 17 – 21 15

19. Vallecano 17 3 4 10 17 – 32 13

20. Huesca 17 1 5 11 15 – 34 8

Sorozatunk utolsó része következik, az európai topligák őszi szezonját bemutató szériánk a spanyol pontvadászat kivesézésével ér véget.A Real Madrid kálváriájáról majd később, de az ősi riválisnál történt nyári változások miatt sejthető volt, hogy ezt a szezont első számú esélyesként kezdi a katalán csapat. Mondanánk, hogy nem is okozott csalódást, hiszen vezeti a tabellát, de azért voltak botlásai. Például 15 év után fordult elő újra, hogy hazai pályán kapjon négy gólt bajnoki meccsen a Barcelona. Ezt a bravúrt a szezon egyik üde színfoltja, a Betis érte el, ami sikert is hozott a sevillai együttesnek (3–4). A másik Barça-botlás a Leganes otthonában történt, és négy döntetlen rontja még az összképet.Ettől függetlenül – ha nem is utcahosszal, de – vezetnek a gránátvörös-kékek, köszönhetően klasszis támadóiknak. Meccsenként majdnem hármas gólátlaga van az éllovasnak, és ennél is többet mond a következő adat: a góllövőlista első két helyét elfoglaló Messi (15) és Suarez (11) több gólt szereztek, mint az őszi szezonban a Real Madrid játékosai összesen. Egy meccsel többet játszva a katalánok kétszer annyi találatnál járnak (48), mint az ősi rivális (24). Messi hihetetlen formában játszik, ősszel az európai topligák játékosai közül elsőként ért el legalább tíz gólt és gólpasszt is, illetve az egyetlen játékos a nagy bajnokságokban, aki zsinórban tizenegyedik szezonjában is legalább 15 gólt ért el. Az argentin klasszis a La Liga cselgépe jelzőt is simán birtokolja: tavaly összesen 155 sikeres cselt mutatott be a bajnoki meccseken, a lista második helyezettje, José Luis Morales a százat sem érte el (91).A több mint 100 millió euróért megszerzett Ousmane Dembélé is gólerőssé vált az őszi szezon második felére, de találatai helyett a botrányaitól volt hangos a sajtó. Úgy tűnik, hogy a francia szélső játékfüggőséggel küzd, rendszeresen késik az edzésekről az olykor hajnalig tartó videójátékozás miatt.2018-ban a legtöbb Real-gólt Cristiano Ronaldo szerezte, pedig a portugál sztár nyáron eligazolt a csapattól – ez a statisztika mindent elmond arról, miért lett csúfos őszi idénye a királyi gárdának. A blancók nem készültek fel eléggé a Ronaldo-éra utáni időszakra; idősebb futballistái agyonnyerték magukat, így érezhetően motiválatlanul játszanak; a kispadon pedig először az a Julen Lopetegui ült, akinek a spanyol válogatottól történt menesztése aláásta tekintélyét a játékosok előtt. Több sérülés is hátráltatta a keretet, ezek a körülmények pedig hihetetlen szériát hoztak el: 481 percen át képtelen volt betalálni a Real Madrid. Huszonöt éve volt utoljára olyan katasztrofális szezonja a klubnak, amikor 16 forduló után mindössze 24 szerzett góllal állt.Lopeteguinak mennie kellett, sokáig pletykálták, hogy Antonio Conte lesz az utódja, de a vezetőség Santiago Solarit választotta. Megmentőnek bizonyult, hiszen egy csapásra javult a Real játéka. Emlékezhetünk: a zsinórban szerzett BL-győzelmek időszakát is egy ilyen szezon hozta, amikor szintén idény közben, szintén házon belül érkezett új tréner, Zidane személyében. Nem tudni, hogy most is ilyen fordulatot hoz-e a tavasz, de inkább nyáron várható áttörés, például ha Ronaldo utódjaként sikerül leigazolni Eden Hazard-t, amire ezernyi pletyka utal.Persze ennél több változásra lesz szükség, hiszen több klasszis is 30 év felettivé vált, és a Real új Aranylabda-győztese, Luka Modric lehetséges távozására is egyre nagyobb esély látszik, a horvát középpályás már vissza is utasított egy szerződéshosszabbítási ajánlatot.A csak negyedik helyen tanyázó Real botlásait egyébként a városi rivális Atlético Madrid mellett a Sevilla is kihasználta, így utóbbi két együttes telel a dobogón.Az utóbbi évek és évtizedek négy legeredményesebb spanyol klubja mögötti ötödik helyet az Alaves foglalja el. Abelardo Fernández még 2017 decemberében vette át a baszk együttes irányítását, és egy parádés fordítást hozó bajnokin rögtön látszott, hogy elhiszik a játékosok: a vezetésével van esélyük feljebb kapaszkodni. A szélsők erősségeit kihasználva villámgyors támadásokkal lépett előre a csapat, amely sokszor többet játszik labda nélkül, mint az ellenfelei, az eredményeken ez mégsem látszik. Erről a Real Madrid is tudna mesélni, amelyet legyőzött az Alaves, a Sevillával pedig ikszelt, így november végén még holtversenyben második helyen állt.