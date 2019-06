Európai topligák szezonértékelése, 3. rész: nem úgy szólt a Bundesliga a Bayernről és a Dortmundról, mint máskor

Mi lesz a következő állomás? Minden magyar futballkedvelő kíváncsi rá, hol folytatja majd Dárdai Pál – miután kipihente berlini éveit. FOTÓ: MTI

– Egy másodpercig sem kételkedtünk abban, hogy a követke­­ző szezonban is Niko Kovac lesz az edzőnk. Ez száz százalék. A csapatnak karácsony után sikerült összenőnie. A rotáció miatt volt nyugtalanság, viszont Ni­­­ko letett erről. Az világos, hogy a nyugtalanság kezelésében fej­lődnie kell – Uli Hoeness, a klub elnöke foglalta ezzel össze tökéletesen a Bayern München 2018/19-es szezonját. Esélyt ad­­tak egy sztárok kezelésében tapasztalatlan edzőnek, ez a hiá­­nyosság ősszel ki is ütközött, majd a hibák javítása után, a bajnoki címre sokáig nagy eséllyel hajtó rivális, Borussia Dortmund botlásait kihasználva a bajorok szerezték meg a salátástálat.Megérdemelten. Akik szurkolóként látták játszani a re­­kord­bajnokot, nyugodtak lehettek úgy is, hogy csak az utolsó fordulóban dőlt el az első hely sorsa. Erről a nyugalomról leginkább a tavaszi csúcsrangadó tehetett, amelyen a Bayern egy 5–0-s győzelemmel – ne szépítsük – kivégezte a Dortmundot. Üröm a bajor örömben, hogy két legendájuktól is elköszöntek: Franck Ribéry és Arjen Robben is elhagyta a klubot, és az is keserédessé teszi a szezont, hogy a Liverpool simán ütötte ki a BL-ből a Bayernt.A sárga-fekete rivális sokáig álomszerűen menetelt. Nem vé­letlen, hogy a német bajnokság álomcsapatának különböző szavazásain Manuel Akanji, Axel Witsel, Marco Reus és Jadon San­­cho is rendre szerepelt a legjobb tizenegyben. És akkor még nem is említettük a szezon csodacseréjét, Paco Alcácert, aki a dortmundiak győztes embere volt. A spanyol támadó idényéről mindent elmond, hogy megdöntötte Gerd Müller rekordját. A „Nemzet Bombázója" néven emlegetett legenda az 1971/72-es szezonban 76 percenként talált be, míg Alcácer 67 percenként – tizennyolc góljából tizenkettőt csereként beállva.A bajnoki cím nem jött össze, de biztos alapokra építkezhet a klub a Bayern elleni versenyfu­tásban. Ezt érdekes módon azért lehet bátran kijelenteni, mert most a Dortmundot éri az a kritika, amivel hosszú évek óta a Bayernt „vádolták": lerabolták a Bundesligát. Több mint 100 millió ellenében érkezett Nico Schulz (Hoffenheim), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), a sze­­zon talán legjobb támadója, Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), és a Bayern Münchentől visszatérő világbajnok védő, Mats Hummels.Ha már az álomcsapatok ko­­rábban szóba kerültek, nem me­­hetünk el szó nélkül – nem is akarunk! – hazánk két büszkesége mellett: a szavazásokon az RB Leipzig két magyar válogatott játékosa is rendre ott volt a legjobbak között. Mi több: Gulácsi Péter lett a német bajnokság legjobb játékosa a Kicker rangsorában. A patinás magazin mértékadó osztályzatai alapján Willi Orbán a 19. helyen végzett, és a szakértők többsége az idény két legjobb belső védője közé so­­rolták – a már említett Akanji mellett. Betonbiztos védelem alapemberei voltak a magyarok, ezt bizonyítja, hogy a lipcseiek kapták a legkevesebb gólt a sze­zonban (29), és a kupamenete­lésükre is büszkék lehetnek, hi­­szen csak a döntőben állította meg őket a Bayern.Egyik szemünk tehát nevethet a magyarok miatt, a másik viszont sírhat: a következő szezonban nem láthatjuk a Hertha BSC kispadján Dárdai Pált. A közkedvelt edző beírta magát a berlini klub történelemkönyvébe, de Michael Preetz sport­igazgató meglepő döntést ho­­zott, és megvált a magyar tré­­nertől. Ezután csak rá kellett nézni a klub Facebook-oldalára, hogy lássuk, miként viselik ezt a szurkolók: kifakadtak.Német szakértők is elhamarkodott döntése miatt bírálták Preetzet, hiszen Dárdai hibája legfeljebb annyi, hogy ezúttal nem tudott erőn felüli eredményt elérni. Ne felejtsük: Dárdai két szezonban is európaikupa-indulást érő helyre vezette a Herthát. Ebben a szezonban a 11. helyet érte el a berliniekkel, mindezt úgy, hogy a játékosok fizetésére költött összegek terén a Hertha a 12. helyen áll a Bundesligában.Ez a 11. hely tehát a realitás. Mindenesetre Dárdai örül, hogy feltöltődhet – ehhez jó pihenést kívánunk, majd egy nívós klub ajánlatát, hogy valamelyik topligában újra lássuk irányítani a közönségkedvenc mestert.