Európai topligák szezonértékelése, 4. rész: a spanyol labdarúgó-bajnokság a legérdekesebb statisztikák terepe

A La Liga történetében 1991 tavasza óta először fordult elő, hogy a bajnokság bármelyik szakaszában 19 pont volt a Barcelona és a Real Madrid között – ez a történelmi különbség épp a szezon végére alakult ki újra, 28 év után. Ki gondolta volna, hogy ilyen történelmi mélységbe kerül a királyi gárda, azok után, hogy zsinórban háromszor hódította el a BL-serleget? Ha csak a számokat nézzük, kijelenthető: Lionel Messi jelentette a különbséget, az argentin klasszis ugyanis 36 góljával közvetlenül 18 ponthoz segítette a katalánokat.Persze a blancók edzőkeringője sem segített a helyzeten, legutóbb Santiago Solari munkáját „köszönték meg" idény közben. Érthető, hiszen két hét alatt a poklok poklát élte meg a fővárosi gigász: kiesett a Király-kupából, pár napon belül kétszer is kikapott a Barcelonától, majd előnyből bukta el a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét az Ajax ellen. Jönnie kellett egy megmentőnek, és a bevált recepthez nyúltak: Zidane visszatért. A francia trénerrel most először fordult elő, hogy zsinór­ban két bajnokin is vereséget könyveljen el, de ez vélhetően őt izgatta a legkevésbé, hiszen maga nyilatkozta: ez a szezon már ment a kukába, építkezés zajlik a spanyol pontvadászat hátralévő idejében. A munka az igazolásokkal folytatódott: a már tavasszal bejelentett Éder Militao mellé jött Eden Hazard, Luka Jovics, Rodrygo, Ferland Mendy és Takefusza Kubo.Az Atlético Madrid üzembiztosan hozta a második helyet, a matracosok stabilitását két statisztika is jelzi: Simeone legénysége kapta a legkevesebb gólt (29), és a klub történetében először fordult elő, hogy egymás után kétszer végezzenek az előkelő második helyen.A Real és a Barcelona mellett történelmi távlatban a Valencia számít a harmadik legnagyobb klubnak, legalábbis ha a legfrissebb adatot nézzük: a negyedik helyen végző klub története során 12. alkalommal jutott a Bajnokok Ligájába, e szempontból dobogós a két topcsapat mögött.Az ötödik helyen záró Getafe lett a szezon meglepetéscsapata, miután beért José Bordalás munkájának gyümölcse: a forrófejű, szenvedélyes és egyben nagyon intelligens és motiváló edző hírében álló szakember – ő lesz a spanyol Klopp? – két éve a másodosztályban vette át az irányítást a klubnál, most pedig a végsőkig harcban voltak a BL-indulásért. Persze az Európa-liga-szereplés is történelmi siker a spanyol támadójáték hagyományait nem annyira ápoló, kőkemény célfutballt játszó csapatnak. Holtversenyben a második legkevesebb gólt kapta a Getafe, amelyet le is rabolhatnak – togói védője, Djene Dakoman iránt például élénken érdeklődik az Arsenal és az Everton.A hatodik helyen végző Sevilla kapcsán Wissam Ben Yedder teljesítményét érdemes kiemelni, hiszen a bajnokság kanadai táblázatán – ahol a gólok és gólpasszok számának összege számít – csak Messi előzte meg: a francia támadó 18 gólt és 9 gólpasszt jegyzett az idényben.A statisztikáknál maradva egy különleges csapat is említést érdemel, annak ellenére is, hogy csak 10. helyen végzett. 2005 óta mérik és archiválják a csapatok labdabirtoklási mutatóit, az adatokból pedig egészen meglepő eredmény jött ki: ebben a szezonban a Betis átlagban 62,5 százalékban birtokolta a labdát, ennél jobb mutatót kizárólag a tikitakát művészi szintre emelő Barcelona tudott felmutatni az elmúlt 14 évben.