Év sportolója- médiadíj: Hudi Dániel mosolyt csal az arcokra

Hudi Dániel Süli Józseftől, a sportrovat egykori vezetőjétől vehette át a díjat. Fotó: Kuklis István

Hudi Dánieltől öt kedvenc karikatúrát kértünk, amelyek neki a legkedvesebbek. Íme a top5:

1. Mirko Alilovic

2. Marco Rossi és Szalai Ádám

3. Messi

4. Torrente

5. Cristiano Ronaldo

– Nagyon meglepett a díj, nem tudtam róla, hogy elismerést vehetek át – kezdte a beszélgetést a 21 éves szegedi karikaturista, Hudi Dániel. – Úgy tudtam, hogy díjat kell átadnom. Furcsa volt, hogy elkísért édesanyám, és az öcsém is, de nem sejtettem semmit. Nagyon büszke vagyok rá, hatalmas motivációt ad a munkához.Dani két éve került kapcsolatba lapunkkal. Az M2-n készítettek vele riportot, akkor kereste meg a sportrovat. A premier egy Szeged–Veszprém férfi kézilabda-rangadó volt.– Juan Carlos Pastor vezetőedző karikatúrája volt az első, amely megjelent a Délmagyarban. Azóta jóformán az egész csapatot lerajzoltam, de a futball-világbajnokság alatt is jó pár játékosról készítettem karikatúrát.10 évesen kezdett el rajzolni. A világ egyik legismertebb karikaturistája, Omar Momani volt rá nagy hatással. A Torrente-filmek főszereplőjéről és rendezőjéről, Santiago Seguráról készített egy rajzot, ami nagyon tetszett a híres spanyol színésznek és családjának. Születésnapjára lepte meg a család az ismert filmszereplőt.– Momanitól és Segurától is pozitív visszajelzéseket kaptam, ez még nagyobb lendületet adott nekem. A sportolók pedig kiválóan fogadják a műveimet, nagyon jólesett, hogy a három B, Balogh Zsolt, Bánhidi Bence és Bodó Richárd is egyből gratulált a médiadíj átvételekor. Karácsony előtt az úszó Kenderesi Tamás kért tőlem egy rajzot, amit nagy örömmel készítettem el. Én Spanyolországban születtem, ott pedig jellemző, hogy újságokban karikatúrák jelennek meg. Nagyon örültem annak, hogy a Délmagyarország megkeresett, és rendszeresen rajzolhatok. A FourFourTwo magazinban is túl vagyok a premieren, ott is most már rendszeresen találkozhatnak majd velem.A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának az ellenfelei közül több játékos is kapott már ajándékot, vihetett haza Hudi Dániel-karikatúrát.– Legtöbbször nem mosolyognak, mert kedvenc csapatom, a Szeged legyőzi őket, így nem a legjobb kedvükben tudom átadni nekik az ajándékot. Legutóbb Mikkel Hansen és Viran Morros is vihetett haza egy-egy rajzot. Emlékszem, az első ilyen ajándékom Zubai Szabinak szólt. Annyira sikeres volt a fogadtatása, hogy ez adott lendületet nekem. Bízom benne, hogy az újság olvasóinak is tetszenek ezek a rajzok, és mosolyt csalok az emberek arcára.