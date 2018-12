Év Sportolója-díjazottak - 2018 egy aranyos év volt: az év csapata a MOL-PICK Szeged

Parádés évet zárt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A klub harmadik bajnoki címét ünnepelhették májusban. Fotó: Kuklis István

1996, 2007, 2018. Ez a három évszám aranybetűkkel íródik be a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának a történelemkönyvébe. A kékek idén harmadik bajnoki címüket ünnepelhették, így nem volt kérdés, hogy lapunknál ők legyenek az Év csapata.Pedig egy éve ezt kevesen gondolták, hiszen 2017 decemberében olyan időszakot élt meg a csapat, amilyet előtte kevésszer. De hagyjuk is a negatív eredményeket, mert februártól egy teljesen megújult PICK-et láthattunk. Sikerült a Löwen otthonában nyerni a BL-ben, és ez olyan lendületet adott, amely a bajnokság végéig kitartott.Márciusban sikerült először nyerni a Veszprém Arénában, előtte egyszer sem sikerült bevenni a bakonyiak szentélyét, ez a gát is átszakadt, nagy volt az öröm.A debreceni magyarkupa-döntőre 1500 szegedi szurkoló kísérte el a csapatot. A csoda, a győzelem azonban elmaradt, így második lett a MOL-PICK Szeged.A bajnoki döntő első meccsét Szegeden rendezték. Igazán senki sem bízott a csodában, csak a csapat, a szakmai vezetés. A kékek végig uralták a meccset, volt olyan időszak, amikor hat góllal is vezettek, végül 32–28-ra nyert a Pastor-alakulat.Kézilabda-őrület lett úrrá a városon. Egy héten keresztül mindenki a fináléról, az esetleges újabb bajnoki címről beszélt. Megtelt a szegedi szektor Veszprémben. Zengett a „Pick Szeged!" kiáltás. Parádésan játszottak a vendégek, volt olyan időszak, amikor 10 gól volt összesítésben. A hazaiak hatalmas hajrát nyitottak, fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, vették át a vezetést. Azonban egyszer sem voltak olyan helyzetben, amikor ők számítottak volna győztesnek. Az utolsó támadás a Veszprémé volt, de ebből nem született gól, így a MOL-PICK Szeged lett a bajnok, kezdődhetett az ünneplés a Dóm téren, ahol hatezer kék szimpatizáns bulizott a csapattal.Az ősz is feledhetetlen volt, a magyar bajnokságban 16 meccsen – újabb Veszprémben aratott győzelem – 16 győzelem volt a mérleg, míg a Bajnokok Ligájában a második helyen áll a csoportban a magyar együttes.Nem volt kérdés, hogy 2018-ban a Délmagyarországnál a MOL-PICK Szeged lett a legjobb a csapat.José Manuel Sierra, Marin Sego, Nagy Martin, Mirko Alilovic, Mario Sostaric, Pedro Rodriguez, Balogh Zsolt, Ivan Srsen, Denis Buntic, Jorge Maqueda, Stanislav Kaspárek, Stas Skube, Dmitrij Zsitnyikov, Joan Canellas, Dean Bombac, Zubai Szabolcs, Bánhidi Bence, Matej Gaber, Tóth József, Bodó Richárd, Alen Blazevic, Szergej Gorbok, Thiagus Petrus, Nik Henigman, Jonas Källman, Stefan Sigurmannsson, Sunajko Stefán. Szakmai stáb: Juan Carlos Pastor, Marko Krivokapics, Nenad Damjanovics, dr. Szabó István, dr. Janka Csaba, Djordje Ignjatovics, Molnár Tamás, Bubori Kornél.