Év Sportolója-díjazottak - Ha tehetné, újra belevágna: az év utánpótlás fiú sportolója, Szegeden Pápai Balázs

Jólesett. Pápai Balázs lapunk trófeájával.Fotó: Kuklis István

– Jólesett, hogy elismerték azt a munkát, amit idáig belefektettem a pályafutásomba. Rangos díjnak és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy engem választottak, és hasonlóképp éreztem, mikor átvehettem a díjat. Motivációt is ad számomra a folytatáshoz, hogy én lettem a legjobb utánpótlás fiú sportoló Szegeden.– Sokan kérdezték, hogyha újra nekifuthatnék, újra megpróbálnám-e. Mindenkinek azt mondtam, igen, belevágnék ebbe. Utólag visszanézve az idő is megszépíti, az ifjúsági olimpia minden pillanatát élveztem. Ez volt az egyik, ha nem a legjobb szezonom.– A szövetség egyáltalán nem jelzett vissza, nem is gratuláltak. Ez csalódás volt számomra, nem erre számítottam. Annyira örültem azonban a kijutásomnak, hogy nem vette el a kedvemet ez sem, sőt, igyekszem bebizonyítani nekik is, hogy kár volt így tenniük.– Szenteste biztosan a családommal leszek, most végre van egy kis szabadidőm amiatt, hogy nincs annyi edzés. Kell is a pihenés egy ilyen mozgalmas év után, mint amilyen a 2018-as volt.– Nagyon szoros időrendet kellett kialakítani, amelybe nem sok szabadidős tevékenység fér bele, így egy mozi sem. Minden tervezés kérdése, ahhoz, hogy megvalósítsam a későbbi terveimet, ezekre a tapasztalatokra is szükségem volt.– Rögtön februárban lesz a felnőtt magyar bajnokság, ott szeretnék bizonyítani, az éremszerzés a célom, de persze sok függ a sorsolásomtól. A későbbieket illetően szeretnék kijutni az Európa Játékokra vagy az olimpiára, de előbb a szegedi csapattal a csapatbajnoki címet szeretnénk megszerezni.