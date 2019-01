Év sportolója-díjazottak: Az olimpiai sansz új lendületet adott - Stricz Richárd utánpótlásedző

Az év utánpótlásedzője, Stricz Richárd. Fotó: Kuklis István

Generációk nőttek fel úgy a szegedi Combat SC-nél, hogy a kick-box alapjait Stricz Richárdtól tanulták. Tanítványai nemcsak edzőként, példaképként is tekintenek rá, aki nemrég megszerezte az ötödik dant, de motivációja bőven akad még.– Azzal, hogy megvan az esély, hogy olimpiai sportág legyen egyszer a kick-box, új lendületet kaptunk – árulta el lapunk kérdésére Stricz, majd bizakodóan tekintett előre, reméli, élete során még részt vehet legalább egy tanítványa az olimpián.– Napjainkban is érezhetővé válhat ez a döntés, mert esetlegesen a szülők szívesebben hozhatják hozzánk edzésre a gyerekeket, ott lebeghet a szemük előtt, hogy mire felnőnek, olimpián szerepelhetnek– folytatta.2020-ban Tokióban azonban még biztosan nem lesz ott a kick-box.– Meglepődnék, ha 2032 előtt láthatnának bennünket az olimpiai sportágak között, de az ökölvívás körül kialakult mostani helyzet a mi malmunkra hajthatja a vizet, amennyiben a bokszot leveszik a palettáról – tette hozzá Stricz, megjegyezve, hogy a 80-as években álmodni sem mert az ötkarikás játékokról, így most már a lehetőséget is nagy dolognak tartja. Presztízssiker lenne, ha kijutna majd egy versenyzője az ötkarikás játékokra.2019 a világbajnokságokról szól, amiben Stricznek jókora tapasztalata van, akárcsak az Európa-bajnokságokban, mivel tanítványai rengeteg érmet szereztek pályafutása során.– Szeretném, ha néhány tanítványom kijutna az év végi vb-re, erre jó esélyük van. Sokszoros érmesem, Zsarkó Dániel Péter jelenleg rehabilitációját tölti, de ő is ott lehet majd valószínűleg – beszélt a 2019-es célokról Stricz, akinek a versenyzői eddig összesen 23 érmet szereztek azokon a világ- és Európa-bajnokságokon, amelyeket a Nemzetközi Kick-box Szakszövetség (WAKO) szervezett.