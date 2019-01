Év sportolója-díjazottak, szenior kategória - Bartus rövid szünetet tartott

Egész karrierje során Csanyteleket szolgálta. Bartus László (balra) továbbra is segítene a helyi labdarúgásnak. Fotó: Kuklis István

– Feszített évem volt, így igyekeztem ráhangolódni az ünnepekre. Egy barátom születésnapi bulit tartott szilveszterkor, de az új év első munkanapján már elkezdtem a sportot, bár beleszúrt a térdem, de meglátjuk, mit bír. Soha nem dohányoztam, így nincs mit megfogadnom. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy sportolhatok még, a kispályát szeretném folytatni a fallabda mellett, a nagypályán még fél évet tervezek.– Ezt át kell élni! Ez nem a hab volt a tortán, hanem maga volt a torta! Nagyon boldoggá tett ez a díj. Egyben van a nappalink és a konyhánk, méltó helyre került a díj. Mehettem volna más klubhoz is pályafutásom során, de végig kitartottam. Mi még nem ilyen pályákon kezdtük, azok a szalagokat jobban igénybe vették. Szerencsére komolyabb sérülés nélkül megúsztam, ezért is hálás vagyok.– Hogyne! 13 évesen kezdtem, akkor még lehetett játszani az ifiben és a felnőttben is. Platós IFA-val utaztunk Derekegyházra, ahol egy félidőt kaptam. Kikaptunk 6–2-re, balszélsőként játszottam, és góllal debütáltam. Grundfocival kezdtünk, nem úgy, mint a maiak. Szerintem sajnos már betegség, amit az internet tesz a fiatalokkal, bár nem tudom, mi hogy reagáltunk volna erre, ha nekünk is ezek a lehetőségeink vannak.– Az számomra nem jelentett volna semmit, ha egyik faluból átmegyek a másikba, ugyanabban az osztályban. Ha már vált az ember, akkor magasabb ligába menjen. Az év végére a csapatunk kicsit feljavult, a Kiszombor elleni győzelem után igyekeztem is kihangsúlyozni, mit jelent a csapatszellem, igyekszem még segíteni a srácoknak, ha kell, mentálisan is.