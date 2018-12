Év Sportolója - Belefér az ünnepi pihenés 2018 férfi sportolójának, a kajakos Birkás Balázsnak

A szegedi Birkás Balázs (hátul) remek évet zárt. A Délmagyarország Év férfi sportolója lett. Fotó: mksz.hu

– Nagyon örültem a díjnak. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan magas szinten teljesítek, sikerült az átmenet az utánpótlás- és a felnőttkorszak között, és ez jó jele annak, hogy milyen úton járok, milyen munkát végzek el.– Az ünnepekre nem kaptunk kötelező munkát, ránk van bízva, mit csinálunk. Persze, nem mozgás nélkül telnek a napok, hiszen úszni voltam már, illetve részt veszek a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa emlékmérkőzésén is. De azért a korai ébresztők most nem állandók, és az ilyen kikapcsolódás jellegű sportolás is belefér.– Jó. Emlékezetes. Eseményekkel és sikerekkel teli. Az év eleje, négy hét a kötelező négyesezéssel telt. Nem lettünk kiválasztva, így a következő hétvégén már elindultunk párosban az első válogatón az Eb-indulásért. Viszont nem kaptunk könnyítést azért, mert a mi időnkből ment el a négy hét a négyes felkészülésre, nem tudtunk a saját számunkkal foglalkozni, így pedig az Eb-n párosban nem lett eredmény. Az fáj, hogy nem egyformán értékelték a mi munkánkat, miközben kötelező jelleggel kellett részt venni a négyesezésben, amellyel eltelt az idő. Abban nem kaptunk kedvezményt, amelyben, mint később kiderült, a világon a legjobbak vagyunk: K2 200 méteren. Az esztendő alapvetően jó volt, hiszen megvédtük a vb-címünket, és csak az fáj, hogy az Eb-re nem készülhettünk fel, nem is lett eredmény, így pedig elmaradt az országos szintű elismerés.– Egy már volt, és február 24-én megint elmegyünk Dél-Afrikába, ahol még novemberben voltunk. Addig pedig Szegeden készülök. Fontos, hogy vizsgaidőszak van, azt pedig még be kell fejezni az SZTE Mérnöki Karán. A tanulás terén is a lehető legjobbat akarom elérni. Jól indulhat 2019 is, hiszen olyan támogatók kerestek meg, akikkel még jobb lehet a felkészülés és a versenyidőszak.