Év sportolója - Márton Anita: felemás érzések, keserédes nosztalgia

Az év női atlétája. Márton Anita és edzője, Eperjesi László eredményes évet zárt. Fotó: MASZ

A Szegeden élő és edző, békéscsabai színekben versenyző súlylökő szenzációs eredményt ért el: ő lett a magyar atlétika első világbajnoka. 19 méter 62 centiméteres eredményével első lett a birminghami fedett pályás atlétikai világbajnokság döntőjében. Eperjesi László tanítványának térdsérülés miatt ki kellett hagynia a 2018-as Európa-bajnokságot, de már újra edzésben van, és hasonló sikerekre készül. A klasszissal nemrég újabb örömhír kapcsán beszéltünk, hiszen Monacóban a magyar delegáció tagjaként személyesen is tett azért, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség Budapestnek ítélte a 2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokság rendezési jogát.Első kérdésünk nem is lehetett más: hogy érzi magát a sérülés után?– Köszönöm, jól vagyok. Egy bizonyos fokú fájdalom vélhetően örökre megmarad, amíg versenyszerűen sportolok, de most az a fontos, hogy a kemény alapozó időszak alatt minden feladatot meg tudtam oldani. Most már inkább a technika fejlesztésére ügyelünk – árulta el az olimpiai bronzérmes súlylökő.Visszatérve a díjat hozó 2018-as esztendőre: érdekes kettősség jellemezte az évet, hiszen élete eddigi legfontosabb aranyérmét szerezte a fedett pályás világbajnokságon, majd karrierje első és remélhetőleg utolsó nagy törése is ekkor jött egy makacs sérüléssel.– Felemás érzésekkel gondolok vissza a tavalyi évre. Az elején minden klappolt, óriási siker volt a vb-arany, utána viszont csak szenvedtem, majd fel kellett adnom a versenyzést olyan hosszú időre, ami még sosem fordult elő velem – szólt a keserédes nosztalgia.Olimpiai bronzérme megszerzése után pár hónappal rákérdeztünk Anitánál: mi a helyzet a szponzorok terén? Akkor lehangoló válaszokat kaptunk, hiszen nagyobb támogatások híján az edzőterem festésébe is be kellett szállnia, illetve még szponzorautója sem volt. Nos, legalább utóbbit már nem lehet elmondani a klasszisról.– Egy békéscsabai autókereskedés biztosít számomra egy autót, ami óriási segítség nekem, de összességében ennyivel lett jobb a helyzet.A Nike-val továbbra is megvan az együttműködésem, de egyébként azt látom, hogy az egyéni sportágak – főként az atlétika – továbbra sem csábítók a szponzorok számára – nyilatkozta Márton Anita.